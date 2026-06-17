성장엔진 연계 단과대·패키지 지원 선정 대학에 학교당 1000억원 지원

[헤럴드경제=김용재 기자] 정부가 지역 거점국립대학을 육성하는 이른바 ‘서울대 10개 만들기’ 사업 선정 기준을 확정하고 지원에 나선다. 올해 3개 거점국립대학을 선정해 성장엔진 분야와 인공지능(AI) 역량을 결합한 집중 지원에 나선다는 계획이다.

교육부는 17일 정부세종청사에서 ‘성장엔진 연계 지역인재 양성 범정부 협의회’를 열고 ‘2026년 패키지 지원대학 선정계획’을 확정했다고 밝혔다. 이번 사업은 지난 4월 발표한 ‘성장엔진 연계 지역인재 양성방안(서울대 10개 만들기)’의 후속 조치다. 거점국립대학을 지역 전략산업과 연결된 지산학연 협력 거점으로 육성해 수도권 집중 완화와 지역 균형성장을 동시에 추진한다는 취지다.

정부는 올해 3개 거점국립대학을 선정해 ‘5극3특 성장엔진’ 분야와 AI 분야를 묶은 패키지 지원을 제공할 예정이다. 지원 대상 대학에는 관련 분야 학부 교육부터 대학원·연구소까지 연계한 집중 투자가 이뤄진다.

선정 대학은 기존 지원에 더해 지난해 대비 대학당 약 1000억원 내외의 추가 예산을 지원받게 된다. 거점국립대와 지역 대학이 연계하는 ‘5극3특 공유대학’ 지원까지 포함하면 지역 인재 양성과 연구 역량 강화에 상당한 규모의 투자가 이뤄질 전망이다.

선정 과정은 관계부처가 공동 참여하는 범정부 방식으로 진행된다. 국무조정실, 과학기술정보통신부, 산업통상부, 국토교통부, 중소벤처기업부, 해양수산부, 지방시대위원회 등 7개 기관이 참여해 대학별 추진계획을 검토한다.

평가 기준은 크게 ▷국토공간 대전환 프로젝트 추진전략과의 정합성 ▷지역 여건 및 준비도 ▷대학 여건 및 준비도 ▷대학 전반의 교육·연구 혁신 및 체질 개선 등 4개 분야다. 정부는 대학 특성화 분야와 성장엔진 분야의 연계성, 지역 산업 기반, 기업·공공기관 투자 계획, AI 거점 역량 등을 종합적으로 살펴볼 방침이다.

교육부는 이번 선정계획을 바탕으로 대학에 지원계획을 안내하고 오는 7월 말까지 거점국립대학의 추진계획서를 받을 예정이다. 이후 실무위원회 검토와 범정부 추진협의회를 거쳐 올해 3분기 중 최종 지원 대학을 확정 발표한다.

최교진 교육부 장관은 “거점국립대학 집중 육성이 성공하기 위해서는 산업 육성, 일자리 확충, 정주여건 개선 등 관계부처와의 협업이 필수적”이라며 “지원대학 선정부터 관계부처가 협업해 지역성장 성공모델을 만들겠다”고 말했다.