17일 ‘2026 소방·방재분야 기술교류회’ 개최 지하주차장 전기차 화재 실증실험 등 결과 공유

[헤럴드경제=신혜원 기자] 한국토지주택공사(LH)가 최근 사회적 주거 불안 요인으로 떠오른 공동주택 지하주차장 화재 및 전기차 화재에 대응하기 위해 소방·방재 분야 석학들과 대대적인 기술 교류에 나섰다.

LH는 17일 LH 경기남부지역본부에서 소방·방재 분야 전문가들을 초청해 ‘2026년 소방·방재분야 기술교류회’를 개최했다고 밝혔다.

이번 기술교류회는 LH가 아파트 등 공동주택의 화재 안전성을 획기적으로 강화하기 위해 추진 중인 주요 연구 성과와 향후 업무 추진 방향을 공유하고, 실효성 있는 제도적·기술적 개선 방안을 도출하기 위해 마련됐다. 이날 현장에는 한국화재소방학회를 비롯해 관련 학계 및 산업계 전문가 120여 명이 참석해 뜨거운 관심을 보였다.

행사에서는 LH가 그동안 공들여 온 지하주차장 화재 대응 관련 연구 내용들이 대거 공개됐다. 구체적으로 대책 마련이 시급한 ▷지하주차장 전기차 화재 실증실험 결과를 비롯해 ▷지하주차장 3면 방화구획 시뮬레이션 ▷동절기 지하주차장 온열 환경 분석 결과 ▷공동주택 방염 적용 타당성 등 실무 중심의 핵심 연구 발표가 이어졌다.

주제 발표 이후 진행된 ‘공동주택 화재 안전성 강화 방안’ 토론회에서는 전문가들이 대거 참여해 층간 화재 확산 방지, 지하공간 소방 설비 고도화 등 기술적·제도적 보완 방향에 대해 논의했다. LH는 이날 제시된 연구 결과와 전문가들의 제언을 적극적으로 수렴해 향후 ‘공동주택 화재안전 개선 종합대책’ 등 공공분야 표준이 될 후속 기준을 수립해 나갈 방침이다.

오주헌 LH 공공주택본부장은 “공동주택 화재 안전을 실질적으로 강화하기 위해 앞으로도 소방·방재 분야 유관기관 및 전문가 그룹과의 소통을 상시 강화하겠다”며 “최신 기술과 정책 동향을 설계 및 시공 실무에 즉각 반영해, 입주민들이 안심하고 거주할 수 있는 안전한 주거환경을 조성하는 데 총력을 다하겠다”고 말했다.

한편 LH는 앞서 지난 3월 강원 홍천군 건설화재에너지연구원에서 지하주차장 전기차 화재 대응 소방시설 신뢰성 검증을 위한 실증실험을 진행한 바 있다.