“보수정당 가장 중요한 가치는 책임지는 모습” “연명하기 위해 재선거 활용은 좋은 정치 아냐”

[헤럴드경제=윤채영 기자] 한동훈 무소속 의원은 17일 국민의힘 의원총회에서 논의될 장동혁 대표 거취 문제 등과 관련해 “제 생각은 분명히 말씀드렸고, 민심이 바라는 바도 명확하다고 생각한다”며 “상식적인 결론이 나길 기대한다”고 말했다.

한 의원은 이날 국회 의원회관에서 기자들과 만나 ‘오늘 국민의힘 의총에서 장동혁 대표 거취와 선거 소청 문제를 논의하는데 어떻게 결론이 나야 한다고 보느냐’는 질문에 이같이 답했다.

이어 ‘장 대표 사퇴와 투표용지 부족사태 관련 재선거를 모두 말하는 것이냐’는 질문에는 “보수정당은 가장 중요한 가치가 책임지는 모습”이라고 말했다.

한 의원은 재선거 주장과 관련해선 “재선거를 주장하는 민심의 마음, 시민들의 마음에는 100% 공감한다”면서도 “그렇지만 정치권이 특정 정치세력의 연명을 위해서 선동하고 어떤 대책이라든가 명확한 대책 없이 거기에 올라타는 것은 좋은 정치가 아니다”라고 지적했다.

한 의원은 전날에도 장 대표 거취 문제에 대해 “이미 평가가 끝났다”며 재차 사퇴를 촉구한 바 있다. 그러면서 자신을 “보수의 전략자산”이라고 치켜세우며 “보수 재건의 골든타임을 놓쳐선 안 된다”고 밝혔다.