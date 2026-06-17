吳 “재선거 주장 정략적 구호” 소장파 일각 “張 퇴로 열어야”

[헤럴드경제=양대근 기자] 6·3 지방선거 이후 장동혁 대표 책임론이 불거진 가운데 국민의힘 내부 갈등이 격화하고 있다. 국민의힘은 17일 의원총회를 열고 장 대표 거취 문제 등에 대한 논의에 나섰다. 다만 선거관리위원회 투표용지 부족 사태가 맞물리면서 당내 상황은 한층 복잡해지는 양상이다.

오세훈 서울시장 측과 친한(친한동훈)계, 소장파 등 반장동혁 진영에서는 장 대표 사퇴를 압박하고 있지만, 장 대표 측은 거취 문제가 아닌 참정권 훼손 사태 대응에 당력을 집중해야 할 때라며 맞서고 있다.

오세훈 서울시장은 이날 의총에 앞서 기자들과 만난 자리에서 당 상황과 관련 “장동혁 지도부는 이미 수명을 다했다고 생각한다”며 “(장 대표의) 이번 재선거 주장이 다분히 본인의 정치적 입지를 강화하기 위한 정략적 구호라는 점에 초점이 맞춰져서 충분한 논의가 이뤄지길 바란다”고 말했다.

그러나 장 대표는 오히려 당권 굳히기 행보에 나서고 있다. 장 대표는 지난 15일 긴급 최고위를 소집해 투표용지 부족 사태 발생 지역에 대한 선거 소청을 추진하기로 결정하는 등 당대표 권한을 적극 행사하고 있다.

당권파인 김민수·김재원·신동욱·조광한 최고위원이 사퇴 의사가 없다는 점을 명확히 한 것도 장 대표 체제에 힘을 싣고 있다.

이진숙 의원은 이날 YTN라디오에서 장 대표에 대해 “전혀 사퇴할 이유가 없다”며 “이재명 정권과 싸움을 위해서는 오히려 힘을 실어줘야 한다”고 말했다.

소장파인 권영진 의원은 SBS라디오에서 “장 대표가 직을 유지하기 위해 재선거 국면으로 몰아가는 게 아니냐”면서도 “이준석 대표를 몰아낼 때처럼 과격한 방식으로 가면 후유증이 있으니 퇴로를 열어줘야 한다”고 밝혔다.