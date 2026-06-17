프로브카드 업체 지분 83.37% 확보 한솔아이원스·에스아이머트리얼즈 이어 반도체 포트폴리오 확대 윌테크놀러지 지난해 영업이익률 14%대…수익성 개선 과제도

[헤럴드경제=홍석희 기자] 한솔그룹 계열 전기·전자소재 기업 한솔테크닉스가 반도체 검사 부품 전문기업 윌테크놀러지 인수를 마무리했다. 한솔아이원스, 에스아이머트리얼즈에 이어 검사 부품 분야까지 편입하면서 반도체 소재·부품·장비 밸류체인을 넓히는 행보다.

한솔테크닉스는 윌테크놀러지 주식 611만544주를 1772억원에 취득해 지분 83.37%를 확보하고 자회사 편입 절차를 완료했다고 17일 밝혔다. 한솔테크닉스는 지난 4월 이사회에서 윌테크놀러지 지분 인수를 결정했으며, 6월17일까지 잔금을 납입해 인수를 마무리한다는 계획을 공시한 바 있다.

윌테크놀러지는 비메모리 시스템 반도체 검사 공정에 쓰이는 핵심 부품인 프로브카드를 설계·제조하는 기업이다. 프로브카드는 반도체 칩의 전기적 특성과 불량 여부를 확인할 때 쓰이는 부품이다. 반도체 미세공정 고도화로 검사 공정의 중요성이 커지는 데다 생산 과정에서 반복 사용되는 소모성 부품이라는 점에서 안정적 수요가 기대되는 분야로 꼽힌다.

윌테크놀러지는 스마트폰 애플리케이션프로세서(AP)와 이미지센서(CIS)용 프로브카드 분야를 주력으로 하고 있다. 지난해 매출은 674억원, 순이익은 87억원으로 알려졌다. 영업이익은 96억원, 영업이익률은 14.2% 수준으로, 한솔테크닉스의 기존 사업보다 수익성이 높은 편이라는 평가가 나온다.

이번 인수는 한솔그룹의 반도체 사업 재편 흐름과 맞닿아 있다. 한솔테크닉스는 2022년 반도체 부품 정밀가공 기업 한솔아이원스를 인수했고, 지난해에는 반도체 소재 리사이클링 기술을 보유한 에스아이머트리얼즈에도 투자했다. 올해 윌테크놀러지까지 품으면서 반도체 장비·소재·검사 부품으로 사업 범위를 넓히게 됐다. 최근 4년간 한솔그룹이 한솔테크닉스를 중심으로 반도체 소재·부품·장비 기업 인수에 투입한 금액은 약 3900억원 규모로 집계됐다.

다만 인수 이후 시너지 확보와 재무 부담 관리는 과제로 남는다. 한솔테크닉스는 윌테크놀러지 인수 자금 마련을 위해 총 900억원 규모의 유상증자를 결정했고, 나머지 자금은 외부 차입 등으로 충당하는 구조다. 한솔테크닉스의 연결 영업이익률은 2022년 4.1%에서 2025년 1.6%로 낮아진 반면 윌테크놀러지는 지난해 14%대 영업이익률을 기록했다.

한솔테크닉스 관계자는 “이번 윌테크놀러지 인수는 반도체 사업 경쟁력 강화를 위한 전략적 투자”라며 “AI 확산과 디지털 전환 가속화에 따라 반도체 시장의 중요성이 높아지는 만큼 윌테크놀러지의 기술력과 시장 경쟁력을 바탕으로 반도체 사업 포트폴리오를 강화해 나갈 계획”이라고 말했다.