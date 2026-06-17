이동철(사진) 신임 여신금융협회장은 16일 열린 취임식에서 중동전쟁 여파에 따른 고비용 자금조달 환경과 국제 통상정책 변화, 산업 간 경계가 허물어지는 ‘빅블러(Big Blur)’ 현상 등을 언급하며 위기를 새로운 기회로 만들겠다는 의지를 밝혔다. 여신금융협회는 이날 오전 협회 정관에 따라 임시총회를 개최해 이동철 전 KB금융지주 부회장을 제14대 회장으로 선임했다. 이 회장은 이날 서울 중구에 위치한 여신금융협회로 처음 출근해 임시총회를 마치고 공식 업무에 들어갔다. 회장 임기는 3년이다. 이 회장은 “카드사는 단순 결제회사를 넘어 맞춤형 금융서비스를 제공하는 종합금융플랫폼으로 과감히 전환해야 한다”면서 이를 위해 카드사의 스테이블코인 활용을 제도적으로 지원해 지급결제 인프라 혁신과 글로벌 경쟁력 강화를 추진하겠다는 구상도 내놨다. 또 데이터 활용 규제 완화와 빅테크·간편결제사와의 공정 경쟁 환경 조성을 추진하겠다고 밝혔다.

이 회장은 여신금융업계가 나아갈 방향으로 포용금융 확대와 업권 경쟁력 강화를 제시했다. 그는 “정부의 포용금융·생산적 금융 기조에 발맞춰 업권 경쟁력을 강화하고 소비자 신뢰를 높이겠다”며 “신용카드사회공헌재단과 함께 사회 취약계층을 위한 포용금융의 버팀목 역할을 하겠다”고 말했다. 유혜림 기자