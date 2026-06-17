강정·고령 지점 조류경보 ‘경계’ 발령 금한승 기후1차관, 조류경보 ‘경계’ 발령 현장점검

[헤럴드경제=이태형 기자] 이른 더위로 올해 여름 처음 낙동강에 조류 ‘경계’ 경보가 발령되면서 관계기관이 대응에 나섰다.

기후에너지환경부는 17일 대구 달성군 강정고령보에서 금한승 제1차관 주재로 녹조 계절관리제 중앙추진단 회의를 개최하고 관계기관별 대응현황을 점검한다고 밝혔다.

강정·고령 지점은 지난달 18일 조류경보 ‘관심’ 단계 발령 이후 발령 상태가 유지됐고, 15일부터 조류경보 단계가 ‘경계’로 상향됐다.

강정·고령 지점 남조류 세포수는 지난주 1만1231세포/㎖에 이어 이번 주에는 1만7014세포/㎖를 기록했다. 해평, 칠서, 물금·매리 등 낙동강 본류 타 지점의 남조류 세포수도 증가하는 추세로 3개 지점 모두 조류경보 ‘관심’ 단계가 발령된 상태다.

이에 기후부 녹조 계절관리제 중앙추진단은 대구지방환경청, 낙동강유역환경청을 비롯해 국립환경과학원, 대구광역시, 한국수자원공사 등 관계기관의 대응현황을 점검하고 향후 조치사항을 논의했다.

대구지방환경청과 낙동강유역환경청은 관계기관과 협력하여 소관 지점 녹조 관리를 총괄하고 지역 오염원 유출 여부 점검을 지속할 예정이다.

국립환경과학원은 원수 중 남조류 세포수에 더해 조류독소 농도를 분석하는 등 녹조 발생 추이를 지속해서 관찰하고 있다.

대구광역시, 한국수자원공사는 먹는물 안전문제가 발생하지 않도록 취수단계부터 조류를 차단하고 활성탄과 오존 처리 등 고도정수처리로 정수공정을 강화하고 있다.

금한승 기후부 제1차관은 “가장 중요한 것은 녹조 발생으로 인한 국민 불편과 환경영향을 최소화하는 것”이라며 “조류경보 발령이 빨라진 만큼 더욱 신속하게 대응해 낙동강 주민들의 먹는물 안전관리에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.