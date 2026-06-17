시몬 스크레페츠키 폴란드 동부서 피살 경찰, 벨라루스 국적 용의자 2명 체포

[헤럴드경제=한지숙 기자] 블라디미르 푸틴 대통령을 비롯해 러시아 주요 정치인들을 비판해온 러시아 작가가 폴란드에서 총에 맞아 숨졌다.

유로뉴스와 독일 차이트 등에 따르면 15일 오전 10시쯤(현지시간) 폴란드 동부 비아와포들라스카에서 러시아 출신 풍자작가 시몬 스크레페츠키(44·본명 로베르트 쿠좁코프)가 신원 미상의 총격범에게 권총으로 세 발의 총격을 받고 숨졌다.

현지 검찰 측은 “44세 러시아 시민이자 언론에서 시몬 스크레페츠키로 알려진 남성의 살인 사건에 대한 조사가 진행 중”이라고 밝혔다.

또 이 사건과 관련해 벨라루스 국적자 두 명을 체포했다고 덧붙였다.

이들은 사건이 발생한 비아와포들라스카 내 벨라루스 영사관 인근에서 붙잡혔다. 비아와포들라스카는 벨라루스와 국경에서 약 35㎞ 거리에 있는 도시다.

폴란드 당국에 따르면 용의자는 근거리에서 여러 발을 쏜 뒤 스크레페츠키가 쓰러진 뒤에도 두 발을 더 발사했다.

검찰 관계자는 붙잡힌 용의자 두 명에 대해 “아직 기소된 혐의는 없다”라며 “조사 받는 중”이라고 말했다.

스크레페츠키는 시베리아 남부 알타이공화국 출신으로 푸틴 대통령과 러시아 동맹국 벨라루스의 알렉산드르 루카셴코 대통령, 람잔 카디로프 체첸공화국 수장, 2024년 감옥에서 숨진 러시아 야권 지도자 알렉세이 나발니 등 주요 정치인들을 풍자한 초상화로 유명하다. 가장 널리 알려진 작품 중 하나는 러시아 정교회 성상을 재해석한 것으로, 그는 아기 예수를 안은 성모 마리아 대신 소련 독재자 스탈린이 푸틴을 안고 있는 모습을 그렸다.

러시아에서 정치적 박해를 피해 2021년 폴란드로 망명했다. 망명 생활 중에도 러시아 비판을 멈추지 않았다. 피격 사흘 전에도 독일 베를린에 있는 러시아 대사관 주변에서 러시아 국기를 쓰레기통에 처넣는 퍼포먼스를 하고, 정교회 성상 풍자화를 들고 행진했다.