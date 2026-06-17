[헤럴드경제=김해솔 기자] 정청래 더불어민주당 대표는 17일 “일부 언론에서는 친청파(친정청래)가 어떻고 친석파(친김민석)가 어떻고 저도 알 수 없는 악의적 갈라 치기에 골몰하고 있다”고 했다.

정 대표는 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 “무슨 계파 무슨 계파로 명명되는 것을 반대하고 싫어하지만 저는 굳이 구분한다면 당원파이고 개혁파”라며 이같이 말했다.

정 대표는 “민주당 모두는 이재명 정부의 성공을 바라는 친명(친이재명)”이라며 “그런 의미에서 이재명 정부의 성공과 정권 재창출을 바라는 민주당원과 지지자는 모두 당원 주권 당원파이고 개혁파”라고 했다.

8·17 전당대회 처음으로 적용되는 이른바 ‘1인 1표제’와 관련해서는 “1인 1표제가 시행되면 당내 계파가 소멸될 것”이라고 강조했다.

정 대표는 “국회의원들은 계파 보스 눈치를 보지 않고 의정 활동에 전념하고 당원들 평가에 의해 자신의 정치적 진로를 결정하게 된다”며 “정당 민주화, 정당 개혁의 깃발을 올린 노무현의 꿈도 이뤄지고 민주적 국민 정당을 주창했던 이해찬의 꿈도 실현될 것”이라고 주장했다.

이어 “당원 주권 정당, 1인 1표제는 누구도 부정할 수 없는 가치”라며 “당원 주권 정당의 깃발을 높이 들고 이재명 정부의 성공을 위해 이재명 대통령을 중심으로 똘똘 뭉쳐 앞으로 나아가자”고 덧붙였다.