지수형 72종목·종목형 486종목 만기일 미리 정한 가격에 사고 팔 권리 한투, 거래대금 상장수 시장 1위

[헤럴드경제=김지윤 기자] 한국투자증권은 주식워런트증권(ELW) 558종목을 신규 상장한다고 17일 밝혔다.

이번 상장 종목은 코스피200을 기초자산으로 하는 지수형 ELW 72종목과 삼성전자, SK하이닉스, 현대오토에버, LG전자 등을 기초자산으로 하는 종목형 ELW 486종목이다.

ELW는 개별 주식 또는 주가지수를 만기일에 미리 정한 가격으로 사고 팔 수 있는 권리를 거래하는 상품이다.

기초자산의 상승을 예상할 경우 콜 ELW, 하락을 예상할 경우 풋 ELW에 투자하는 방식으로 시장 방향성에 따라 다양한 투자전략을 활용할 수 있다.

만기까지 보유해 권리 행사를 통한 수익을 기대할 수 있으며, 만기 이전에 매매차익을 얻을 수도 있다.

다만, 기초자산 가격이 예상과 반대로 움직일 경우 만기 시 원금 100%까지 손실이 발생할 수 있어 주의가 필요하다.

ELW 거래를 위해서는 투자성향 진단 및 사전 투자자 교육 이수가 필요하다. 또한, 신규고객 기준 최소 1500만원의 기본예탁금 조건을 충족해야 한다.

한국투자증권은 한국거래소 ELW 시장에서 거래대금과 상장종목 수 모두 1위를 기록하고 있다. ELW 전용 홈페이지와 카카오톡 채널 ‘TRUE ELW’ 등을 운영하며 투자자들에게 정보를 제공 중이다.