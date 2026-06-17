국내 증시 급등락 계속…변동성 커 빚투 빠르게 증가…반대매매 우려

[헤럴드경제=홍태화 기자] 금융감독원이 최근 국내 증시 변동성 확대와 관련해 긴급 시장 점검에 나서고 개인투자자들의 과도한 레버리지 투자에 대한 경고 메시지를 내놨다.

금융감독원은 17일 황선오 자본시장·회계 부원장 주재로 해외 투자은행(IB)과 국내 증권·운용업계, 자본시장연구원 전문가 등이 참석한 긴급 시장전문가 간담회를 개최했다고 밝혔다.

참석자들은 연초 이후 국내 증시가 단기간 급등한 뒤 최근 급등락 장세가 반복되고 있다는 점에 주목했다. 특히 신용공여 잔액이 빠르게 증가하는 상황에서 시장 변동성이 확대될 경우 담보유지비율 미달에 따른 반대매매가 늘어나며 개인투자자 피해가 발생할 수 있다고 우려했다.

전문가들은 소수 종목에 대한 편중 투자와 레버리지 결합 투자도 위험 요인으로 지목했다. 지난 5월 27일 도입된 단일종목 레버리지 상품과 관련해 개인투자자들의 투기적 매매가 시장 변동성을 키우고 있다는 의견도 제기됐다.

환율과 금리 변동성 확대도 잠재적 위험 요인으로 꼽혔다. 전문가들은 향후 환율 및 금리 변동성이 커질 경우 국내 증시에 유입된 외국인 자금 흐름에도 영향을 미칠 수 있으며, 이에 따른 자금 유출입 변화가 수급 불균형으로 이어질 수 있다고 진단했다.

다만 최근 외국인 투자자들의 국내 주식 매도 확대에 대해서는 우려를 경계하는 목소리도 나왔다. 참석자들은 최근 외국인 매도세가 국내 증시 급등에 따른 차익 실현 성격이 강하다며 이를 국내 자본시장 이탈 신호로 해석하는 것은 신중할 필요가 있다고 평가했다. 국내 경제 위상 강화에 힘입어 패시브 펀드 등 장기 자금은 지속적으로 유입되고 있다는 설명이다.

황선오 부원장은 “최근 시장 변동성 확대에 대응해 국내외 리스크 요인에 대한 상시 점검 체계를 한층 강화하겠다”고 밝혔다.

이어 투자자들에게는 “일시적 시장 변동에 과도하게 반응해 고위험 상품에 의존하거나 무리한 차입 투자를 하는 행태는 지양해야 한다”며 “국내 경제 펀더멘털에 대한 신뢰를 바탕으로 장기·분산투자에 나설 필요가 있다”고 당부했다.

또 증권업계에는 개인투자자들이 상품의 위험성을 충분히 이해할 수 있도록 설명의무를 충실히 이행하고 투자자 안내를 강화해 줄 것을 요청했다.