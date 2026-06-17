6월 20일 동작가족문화센터에서 다문화가족 등 전 구민이 함께하는 축제의 장 열려 키캡 클리커 만들기 등 트렌디한 체험부터 쏨땀 ·누가캔디 등 세계 먹거리 맛보기까지 풍성

[헤럴드경제=박종일 선임기자]동작구(구청장 박일하)가 오는 20일 동작가족문화센터에서 다문화가족을 비롯해 전 구민이 함께하는 ‘다(多)가치 글로벌 한마당’ 페스티벌을 개최한다.

이번 축제는 서로 다른 문화적 배경을 가진 구민들이 한자리에 모여 다양한 세계 각국의 문화를 체험하고 소통하는 화합의 장을 마련하고자 기획됐다.

동작가족문화센터(매봉로 37, 상도동)에서 오전 11시부터 오후 3시 30분까지 진행되며, 사전 신청 없이 누구나 자유롭게 참여가 가능하다.

이번 행사는 다문화 인식 개선과 지역공동체 의식 제고는 물론 참여자들의 오감을 만족시킬 수 있는 4가지 테마(다가치한걸음 다가치어울림 다가치맛나요 다가치한마당)로 꾸며진다.

먼저 ‘다가치한걸음’ 코너에서는 다양성을 존중하는 다문화 인식 개선을 위한 캠페인과 함께 경품 이벤트가 진행되며,

‘다가치어울림’ 부스의 경우, 이주 배경 청소년 진로 체험을 비롯한 ▷국가별 키캡 클리커 만들기 ▷네일아트 ▷뜨개 응원 키링 만들기 등 트렌디한 체험 프로그램이 운영된다.

이와함께 ‘다가치맛나요’ 부스에서는 태국의 ‘쏨땀’, 튀르키예 아이스크림, 대만 ‘누가캔디’ 등 세계 각국의 음식이 1,000원에 판매되며, 판매 수익금 전액은 관내 다문화가족 지원을 위한후원금으로 사용될 예정이다.

마지막으로 ‘다가치한마당’(11:10~11:40 예정)에서는 뮤지컬 ‘맘마미아’와 바이올린 연주 등 축제의 흥을 돋울 특별한 공연도 펼쳐진다.