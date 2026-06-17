행정안전부·함께일하는재단 공동 사업 지역 경제·커뮤니티·사회공헌모델 개발 활동

[헤럴드경제=서상혁 기자] 새마을금고중앙회는 ‘2026 MG희망나눔 사회연대경제조직 육성지원사업’ 참여 조직 25개소를 선발했다고 17일 밝혔다.

행정안전부, 함께일하는재단과 공동 진행하는 이 사업은 사회연대경제조직과 지역 새마을금고 간 협력 모델을 발굴·지원함으로써 지역경제 활성화와 지속가능한 성장을 도모하는 사회공헌 활동이다.

지역 기반 사회연대경제조직의 지속가능한 성장을 지원하는 데 목적이 있다.

이번에 선발된 조직은 오는 11월까지 지역 새마을금고와 지역 경제 활성화, 지역 커뮤니티 활성화, 지역 사회공헌모델 개발 등 3가지 주제로 상생협력 과제를 수행할 예정이다.

새마을금고는 선발된 조직들이 안정적으로 사업을 추진하고 경쟁력을 강화할 수 있도록 맞춤형 성장지원금과 컨설팅, 참여 기관 간 교류 행사 및 홍보 지원 등 다양한 프로그램을 제공한다.

새마을금고는 지난 11일 대구 서구 상리2동경로당에서 독거노인 70명에게 인공지능 반려로봇을 전달하는 등 지역 사회 공헌 활동을 본격화하고 있다.

​새마을금고중앙회 관계자는 “지역 새마을금고와 사회연대경제조직이 함께 성장하는 협력 모델을 확대해 나갈 것”이라며 “앞으로도 새마을금고는 지역사회에 실질적인 도움이 되는 다양한 사회공헌 사업을 추진하겠다”고 말했다.