[헤럴드경제=김진 기자] 에이블씨엔씨는 뷰티 브랜드 미샤(MISSHA)가 영국 최대 드럭스토어 체인 ‘부츠’에 입점한다고 17일 밝혔다. 미국 시장에 이어 유럽 사업 확대에 속도를 낸다는 전략이다.

부츠는 175년 이상의 역사를 지닌 영국 최대 규모의 드럭스토어다. 영국 전역에 약 1800여개 매장을 운영한다. 에이블씨엔씨는 런던 시내 주요 14개 매장을 포함한 영국 전역 97개 부츠 매장과 온라인 채널에서 미샤 제품을 판매하게 된다.

판매 제품은 미국 아마존 BB크림 카테고리에서 높은 인기를 얻고 있는 ‘M 퍼펙트 커버 세럼 BB크림’, 고기능성 스킨케어 라인 ‘피디알엔 엔에이디 플러스’, ‘글로우 스킨밤’ 등이다.

에이블씨엔씨는 유럽 최대 규모의 뷰티 시장이자, 미국과 트렌드 및 소비 방식이 유사한 영국을 유럽 사업의 전략 거점으로 삼았다. 올해 3월 영국 틱톡샵에 진출한 데 이어 부츠에 입점하며 현지 온·오프라인 유통 기반을 확보했다.

에이블씨엔씨는 세계 56개국에 4만2000여개 매장에 입점했다. 올해 1분기 해외 매출은 전년 동기 대비 47.2% 증가했다. 전체 매출에서 차지하는 비중은 70%까지 늘었다. 미국 매출은 전년 동기 대비 230% 급증했다.

신유정 에이블씨엔씨 대표는 “글로벌 시장에서 검증된 미샤의 제품 경쟁력을 바탕으로 영국 소비자들에게 K-뷰티의 우수성을 알리고 유럽 전역으로 브랜드 영향력을 확대하겠다”고 말했다.