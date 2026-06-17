유럽 주거단지에 고효율 히트펌프 공급 까다로운 환경기준 충족…수주 경쟁 우위

[헤럴드경제=김현일 기자] LG전자가 스페인과 세르비아에 고효율 히트펌프를 공급하며 유럽에서 대규모 수주 성과를 이어갔다.

17일 LG전자에 따르면 스페인 마드리드 인근 깔레 푸에르자스 아르마다스에 위치한 1000여 세대 규모의 주거단지에 고효율 대용량 히트펌프 ‘LG 멀티브이 아이’ 설치가 진행 중이다.

LG 멀티브이 아이는 기존 R410A 냉매보다 지구온난화지수(GWP)가 약 30% 수준인 R32 냉매를 사용해 까다로운 유럽의 환경 기준에 부합하는 제품이다.

LG전자는 설계부터 인증, 설치까지 단계별로 현지 고객의 요구사항을 적극 반영해 수주 경쟁에서 우위를 점하게 됐다고 밝혔다.

세르비아 수도 베오그라드의 주거용 레지던스 ‘킹스 서클’과 ‘더 원’의 500여 세대에도 LG전자의 맞춤형 히트펌프를 공급 중이다.

LG전자는 한 개의 실외기로 냉난방과 급탕 기능을 모두 제공하며 별도의 열 회수 유닛 없이 공조와 온수 공급까지 가능하도록 시스템을 단순화했다. 덕분에 공사비를 절감하고 건물 구조를 고려한 설계로 운영 안정성과 에너지 효율도 높였다.

LG전자는 이밖에 네덜란드 에인트호번, 리더케르크 등의 신규 주택단지에 고효율 히트펌프를 공급하고 있으며 프랑스와 스페인 등 남유럽 5개국 10만 가구 이상에 히트펌프 설치를 완료했다.

유럽 히트펌프 시장은 화석연료 의존도를 줄이고 친환경 에너지로의 전환을 가속화하는 유럽연합(EU)의 ‘리파워EU’ 정책에 힘입어 지속 성장하고 있다.

유럽히트펌프협회(EHPA)에 따르면 2025년 유럽 주요 16개국의 전체 히트펌프 판매량은 전년 대비 11% 이상 증가한 263만대였다.

이재성 LG전자 ES사업본부장 사장은 “유럽의 주거용 히트펌프 고객들은 제품의 효율성은 물론 친환경성과 설치 편의성까지 고려한다”며 “다양한 냉난방 설루션 포트폴리오와 엔지니어링 역량을 기반으로 한 차별화된 경쟁력으로 유럽 시장 공략을 강화해 나갈 것”이라고 밝혔다.