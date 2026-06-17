국토부, 1조 규모 20여개 사업 선정해 투자키로 18일부터 한국토지신탁·코람코자산신탁서 공모

[헤럴드경제=소민호 기자] PF 개발앵커리츠가 본격 가동되기 시작하면서 민간주택 공급이 보다 확대되는 계기가 될 전망이다.

국토교통부는 총 1조원 규모의 PF 마중물 개발앵커리츠를 조성, 18일부터 투자사업 공모에 착수한다고 밝혔다.

PF 개발앵커리츠는 최근 부동산 PF 시장 위축에 따라 초기 자금조달에 어려움을 겪는 우수 개발 사업장에 공공이 먼저 투자해 민간 자금 유입을 유도함으로써 사업의 추진을 지원하고자 도입된 제도다.

국토부는 공공 2000억원과 민간 투자 약 3200억원, 주택도시보증공사 보증부 회사채 차입을 통해 1조원 규모의 마중물 자금을 조성한 바 있다.

지난해 11월 한국토지신탁과 코람코자산신탁을 AMC로 선정한 데 이어 12월 리츠 발기설립, 올 5월 HUG 회사채 보증상품 신설 등을 거쳐 17일 개발앵커리츠 설립 신고가 수리돼 투자대상 사업장 선정에 들어가게 됐다.

개발앵커리츠는 총 5년간 운영되며 토지매입 단계의 브릿지론 사업에 1년 6개월간 투자 후 회수된 자금으로 재투자하는 방식으로 추진된다.

사업장별 투자 규모는 토지 매입비의 50% 이내, 최대 1000억원이다. 국토부는 민간임대주택을 비롯해 20개 정도의 사업장을 선정할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

투자 금리는 개별사업의 위험도, 시장여건 등을 고려해 사업자와 AMC 간 협약에 따라 설정하되, 선순위 투자 기준 공사채(등급:AAA) 3년물 금리에 250~300bp를 더한 수준으로 시중보다 낮은 금리로 공급할 계획이다.

투자 유치를 희망하는 사업자는 6월 18일부터 리츠를 운영하는 AMC(코람코자산신탁, 한국토지신탁) 누리집을 통해 상시 공모 신청할 수 있다.

국토부는 사업의 안정성과 공공성을 종합적으로 고려한 투자 가이드라인을 기반으로, LH가 참여하는 투자심의위원회 검토 절차를 거쳐 선정하게 된다. 정부 중점사업과 임대료 등 사회적 기여, 개발 후 직접 운영 등에 대해서는 우대를 해준다.

김영국 주택토지실장은 “이번 개발앵커리츠는 자금조달에 어려움을 겪는 우수 개발사업, 특히 수도권 주택 공급사업이나 지역 역점사업에 새로운 활력을 불어넣는 계기가 될 것”이라고 밝혔다.