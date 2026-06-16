[헤럴드경제=나은정 기자] 당초 조감도와 크게 다른 외관으로 논란을 빚은 경남 창원시의 도심 전망대 ‘빅트리’와 관련해 창원시가 감사를 벌여 담당 공무원들을 문책하고 민간사업자 측을 경찰에 수사의뢰한 것으로 확인됐다.

16일 연합뉴스에 따르면 창원시는 지난 2월 초부터 지난달 말까지 약 4개월간 성산구 대상공원 민간공원조성 특례사업으로 조성된 공원시설 빅트리에 대한 특정감사를 진행했다.

시는 지난해 빅트리 외관이 공개된 이후 시민들 사이에서 조감도와 딴판인 흉물이라는 비판이 잇따르고 언론 보도가 이어지자 관련 절차 이행 실태와 행정 판단의 적정성을 확인할 필요가 있다고 보고 감사에 착수했다.

감사 결과 시는 담당 공무원들이 빅트리 디자인 최종 변경 과정에서 감리자와 민간사업자가 관계법령에 따른 공식 검토·보고를 적정하게 이행했는지 자세히 확인·검토해야 했지만, 이를 소홀히 했다고 판단했다.

이에 당시 관련 업무를 맡았던 공무원 5명 가운데 4명에게는 훈계·주의 조치를 했고, 나머지 1명에 대해서는 징계를 의뢰했다.

시는 또 빅트리 공사비 산정 과정에서 불필요한 사업비가 반영됐을 가능성이 있다고 보고, 사실관계와 민간사업자 측 위법 여부를 확인해달라고 경찰에 수사의뢰했다.

지역사회에서는 그간 빅트리가 조악한 디자인에도 불구하고 수백억원이 투입됐다는 이유로 사업비 부풀리기 의혹이 제기돼 왔다.

대상공원 민간특례사업은 민간사업자가 대상공원 전체 사업면적 95만7000여㎡ 중 87.3%를 빅트리·맘스프리존 등 공원시설로 조성해 시에 기부채납하고, 나머지 12.7%에는 1779세대 규모 아파트 등 비공원시설을 지어 수익을 얻는 방식으로 추진됐다.

시는 현재 민간사업자가 제출한 사업비 투입 내역에 대한 정산 작업을 진행 중인 가운데, 민간 측이 빅트리 조성에 투입한 사업비만 344억원에 달하는 것으로 알려졌다.