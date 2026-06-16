[헤럴드경제(화성)=박정규 기자]화성시가 여름철 동탄여울공원 국제작가정원 워터리본(계류형 물놀이시설)을 찾는 시민들을 위해 오는 9월까지 한시적으로 그늘막 허용구역인 ‘피크닉존’을 운영한다고 16일 밝혔다.

동탄여울공원 워터리본은 매년 5월부터 9월까지 운영되는 대표적인 여름철 휴식 공간으로, 많은 시민들이 찾는 물놀이 시설이다.

국제작가정원은 미국의 세계적인 조경가 캐서린 구스타프슨(Kathryn Gustafson)이 설계한 공간으로, 반석산의 자연환경과 조화를 이루는 넓은 여백과 열린 경관을 통해 자연의 아름다움을 온전히 느낄 수 있도록 조성됐다.

시는 그동안 이러한 설계 의도를 유지하기 위해 최소한의 시설물만 설치·관리해 왔다. 그러나 공원 내 개인 그늘막 설치가 제한되면서 이용객들의 불편이 지속적으로 제기돼 왔다.

화성시는 시민 의견을 반영해 워터리본 이용객들의 휴식 공간을 확보하고 폭염에 대응하기 위해 공원 내 지정 구역에 한해 한시적으로 그늘막 설치를 허용하기로 했다.

또한 이용객 편의를 높이기 위해 물놀이시설 운영 방식을 기존 ‘40분 운영·20분 휴식’에서 ‘45분 운영·15분 휴식’ 체계로 조정한다.

워터리본 운영 시간은 5·6·9월에는 낮 12시부터 오후 5시 45분까지, 7·8월에는 낮 12시부터 오후 8시 45분까지다. 매주 목요일은 시설 정비를 위해 휴장한다.

피크닉존은 워터리본 일부 구간 약 900㎡ 규모로 조성되며, 6월부터 9월까지 운영된다. 이용 시간은 오전 11시부터 오후 7시까지다. 가로·세로 각 2m 이하의 소형 그늘막만 설치할 수 있다. 지정 구역에는 약 100개의 그늘막 설치가 가능할 것으로 예상된다.

정명근 화성시장은 “시민들이 자연 속에서 여가를 즐기며 소중한 추억을 쌓을 수 있도록 누구나 머물고 싶은 공원 환경을 조성해 나가겠다”고 했다.