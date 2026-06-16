하천·해수욕장 등에 안전요원 5731명 배치…전년 대비 339명 증원

[헤럴드경제=이태형 기자] 정부가 예년보다 빠른 무더위에 대응해 여름철 수상 안전관리 대책을 조기에 가동하고 안전요원 확충과 구명조끼 무료 대여 확대 등 안전관리를 강화한다.

행정안전부는 ‘여름철 성수기 수상 안전관리 특별대책 기간’을 예년보다 한 달 이상 앞당겨 지난 12일부터 운영하고 있다고 16일 밝혔다.

특별대책은 1차로 이달 12일부터 7월 7일까지, 2차로 7월 8일부터 8월 17일까지 운영되며, 늦더위가 이어질 경우 연장을 검토할 계획이다.

정부는 하천·계곡, 해수욕장, 국립공원, 연안 위험구역 등에 올해 총 5731명의 안전요원을 배치해 현장 안전관리를 강화할 계획이다.

안전요원은 계곡·하천 2809명, 해수욕장 2618명, 국립공원 110명, 연안안전지킴이 194명으로 구성된다.

먼저 하천·계곡 물놀이 관리지역에 지난 12일부터 주말 안전요원 배치를 의무화했다.

성수기인 다음 달 8일부터는 지난해보다 180명 이상 늘어난 2800여명의 안전요원을 평일에도 전수 배치할 계획이다.

구명조끼 무료 대여소는 지난해 123곳에서 올해 552곳 이상으로 확대한다.

시·군·구 전담 공무원을 지정해 순찰과 홍보를 강화하고, 주민이 위험요소를 신고하는 ‘주민점검신청제’도 운영한다.

다슬기 채취 사고 예방에도 나선다.

지난해 6∼9월 다슬기 채취를 하다 14명이 숨졌으며 이 가운데 13명이 60대 이상이었다.

이에 정부는 경로당과 마을회관을 중심으로 안전 홍보를 강화하고 상습 채취 지역에 대한 현장 점검을 실시할 예정이다.

해수욕장에는 개장 전이라도 이용객이 많은 주말 순찰을 강화하고, 개장 이후에는 지난해보다 125명 이상 늘어난 2600여명의 안전요원을 배치한다.

이안류와 너울성 파도 발생 시 안내방송을 강화하고 해파리 유입에 대비한 모니터링과 차단 조치도 병행한다.

연안 위험구역 관리를 위해 지역 주민으로 구성된 연안안전지킴이 활동 시간을 월 51시간에서 80시간으로 늘리고, 최근 3년간 사망사고가 발생했거나 대형 장비를 보유한 수상레저사업장 40곳을 중점 관리 대상으로 지정해 점검한다.

국립공원 물놀이 허용구간에도 6월부터 안전요원을 조기 배치하고 휴가철에는 취약 시간대 순찰을 강화한다.

입수 방지 그물망과 지능형 폐쇄회로(CC)TV 설치를 확대하고 긴급 상황 발생 시 문자와 전광판을 활용해 신속한 대피를 유도할 방침이다.

김광용 행안부 재난안전관리본부장은 “최근 무더위가 더욱 빠르고 길게 찾아오고 있는 만큼 기후변화에 발맞춰 안전관리 대책을 앞당겨 시행하고 있다”며 “국민도 지정된 구역 외 물놀이를 자제하고 구명조끼 착용 등 기본 안전수칙을 준수해 달라”고 당부했다.