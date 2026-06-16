[헤럴드경제=양대근 기자] 장동혁 국민의힘 대표가 “충북도 선거인 명부가 없어진 상황이 발생했기 때문에 오늘 충북도 추가로 (소청을 제기) 하려고 한다”며 “전국적으로 재선거를 실시하는 게 맞다”고 밝혔다.

16일 장 대표는 문화일보 유튜브 ‘허민의 뉴스쇼’에 출연해 “(이번) 소청은 시작에 불과하다”며 이같이 강조했다.

국민의힘 지도부는 전날 6·3 지방선거 당시 투표용지 부족 사태가 발생한 서울, 경기, 인천, 울산, 부산, 전남광주 등 6개 지역의 ‘투표지 부족 투표소’에 대해 선거 결과에 영향이 있었는지를 심사로 가려달라고 요구하는 선거 소청을 제기하겠다고 예고한 바 있다. 충북까지 포함하면 7개 지역이 된다. 공직선거법상 소청 가능 기한은 선거일로부터 14일 이내인 17일까지다.

장 대표는 “내일(17일)까지 문제가 발생한 지역들을 추가로 다 찾아서 소청할 수 있는 부분은 전국적으로 최대한 확보해 놓을 것”이라며 “국민들과 함께 전국 재선거를 위해 싸워 나가겠다”고 설명했다.

그는 “서울시장 같은 경우 우리가 당선됐는데 소청을 해야 하느냐는 의견도 있다”면서도 “국민의 참정권 문제, 민주주의를 지키는 문제에 있어서 유불리를 따질 게 아니다”라고 밝혔다. 의원총회 없이 소청을 결정했다는 비판에도 “최고위 논의를 통해 충분히 여러 의견을 들었다”고 반박했다.

재선거 주장이 오세훈 서울시장을 겨냥했다는 비판에 그는 “매우 유감”이라며 “젊은 청년 의원 중에 민주당과 싸울 때는 목소리를 내지 않다가 당내 문제만 생기면 늘 이런 목소리를 내는데, 김용태 의원은 올림픽공원에 가서 청년들과 이야기해보라”고 받아쳤다.

한편 장 대표는 ‘오 시장과 재선거 문제를 놓고 논의한 적이 있느냐’는 질문에는 “제가 직접적으로 논의한 적은 없다”고 답했다.

친한(친한동훈)계와 소장파 등 사퇴 요구에는 “똑같은 분들이 월례행사처럼 당대표 사퇴를 주장한다. 거의 자판기 수준”이라며 거부 의사를 분명히 밝혔다.

장 대표는 6·3 지방선거에 대해 “잘했다고 평가할 수는 없을 것”이라면서도 “정말 어려운 여건 속에서 이 정도 결과를 냈으면 그래도 충분히 선전할 만큼 선전했다는 평가도 있을 수 있을 것”이라며 설명했다.

그러면서 “지도부를 사퇴시키고 비대위로 가면 상당 기간 그것에 매몰돼 연말까지 투표용지 부족 사태에 대해 아무것도 할 수 없는 공백 상태가 된다”고 주장했다.