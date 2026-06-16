해상풍력 전용 마감장 및 대형 인양장비 준공식 ‘신안우이 프로젝트’ 6100억원 계약 물량 수행 현대건설 해상풍력발전사업과 시너지 기대

[헤럴드경제=서정은 기자] 현대스틸산업이 15메가와트(MW)급 해상풍력 하부구조물 제작 및 인양이 가능한 전용 기지를 구축하며 해상풍력 시장에 대한 대응체계를 마련했다.

현대스틸산업은 16일 전남 광양만권경제자유구역 내 율촌공장에서 ‘해상풍력 전용 마감장 및 대형 인양장비 준공식’을 개최했다고 이날 밝혔다. 이 자리에서는 글로벌 시장 공략을 위한 ‘미래 비전 선포식’도 진행됐다.

이 자리는 현대스틸산업이 지난 10여 년간 축적해 온 해상풍력 제작 경험을 바탕으로 독보적인 해상풍력 전용 생산체계를 완성했다는 점에서 의미가 크다. 이번 설비까지 누적 4000억원 규모의 투자를 진행했으며 현재 출하 핵심 거점인 배후항만(마샬링 포트) 확보를 위해 1000억원 이상의 추가 투자를 이어가고 있다.

국내 최대 해상풍력 전용 마감장은 높이 55m, 폭 50m 규모의 2개 동으로 조성됐다. 강력한 제습·환기 설비 등 최첨단 공조 시스템을 갖춰 계절과 기상 변화에 관계없이 안정적인 생산이 가능하다. 이를 통해 품질 경쟁력을 높이는 동시에 공정 지연 리스크를 최소화해 생산능력을 크게 확대할 수 있게 됐다.

대형 인양장비(리프팅 타워) 또한 국내 최대 인양능력을 갖췄다. 높이 96m, 폭 50m 규모에 350톤급 크레인 4기를 결합해 최대 1200톤급 구조물 인양이 가능하다. 자체 인양역량은 기존 600톤 대비 2배 수준으로 확대됐으며, 15MW급 해상풍력 하부구조물 제작 및 조립 효율성이 대폭 향상될 전망이다.

현대스틸산업은 이번 전용 인프라를 통해 총 사업비 3조4000억원 규모의 국내 최대 해상풍력단지인 ‘신안우이 해상풍력’ 프로젝트 가운데 약 6100억원 규모의 하부구조물 물량을 본격 소화한다.

비전 선포식에서 현대스틸산업은 대한민국 해상풍력 산업의 지속가능한 성장과 글로벌 시장을 선도하는 ‘올라운드 프로바이더, 전방위 공급사(All-Round Provider)’로의 도약을 선언했다.

대한민국 최대 해상풍력 시장인 서남해권을 거점으로 생산 인프라와 공급망 경쟁력을 키우고, 글로벌 디벨로퍼들이 가장 신뢰하는 ‘글로벌 넘버원 해상풍력 파트너’로 자리매김하겠다는 중장기 비전을 발표했다.

이청휴 현대스틸산업 대표이사는 “이번 율촌공장 전용 설비 구축은 15MW급 이상 차세대 해상풍력 시장에서 경쟁 우위를 확보하기 위한 전략적 투자”라며 “품질 경쟁력과 생산역량을 바탕으로 글로벌 수주 경쟁력을 더욱 강화하고, 친환경 에너지 전환과 현대자동차그룹의 환경사회지배구조(ESG) 경영 실현에 기여하겠다”고 말했다.

한편 현대스틸산업은 현대건설이 100% 출자해 설립한 자회사다. 국내 해상풍력 상업용 준공단지의 약 87%에 달하는 시공실적을 보유한 현대건설과 현대스틸산업은 현재 신안우이 해상풍력발전단지 사업에 함께 참여 중이다.

현대건설은 국내 최초 해상풍력 실증단지인 서남해 해상풍력 실증단지 건설에 국내 건설사 중 처음으로 참여했다. 이후 제주 한림 해상풍력발전단지의 사업발굴, 지분투자, 금융 프로젝트파이낸싱(PF)조달, 설계·시공·조달(EPC)까지 사업 전반을 주도했다. 이번 초대형 해상풍력 장비 전용 기지 준공이 양사 간 해상풍력발전 분야 시너지 창출에 탄력을 더할 것으로 기대된다. 현대건설은 에너지 중심 사업구조 전환을 앞세워 글로벌 시장 공략에 박차를 가할 예정이다.