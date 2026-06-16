AI 시대 전문 언론인 육성 SBS문화재단 공동 운영

[헤럴드경제=신혜원 기자] SBS문화재단과 연세대학교가 디지털 전환과 인공지능(AI) 기술 확산에 대응할 전문 언론인 양성을 위해 손을 잡았다.

양 기관은 지난 15일 연세대 총장공관 영빈관에서 협약식을 열고, 연세대 언론홍보대학원 내에 ‘윤세영 저널리즘 전공’을 신설하기로 합의했다고 16일 밝혔다.

협약식에는 윤세영 SBS미디어그룹 창업회장, 윤석민 SBS문화재단 이사장, 윤동섭 연세대 총장 등이 참석했다.

오는 2027년 3월 개설 예정인 ‘윤세영 저널리즘 전공’은 연간 30명의 예비 언론인을 선발해 기자와 시사교양 프로듀서(PD) 등 미래 미디어 현장을 이끌 인재를 교육한다. 특히 SBS문화재단의 전폭적인 지원으로 1학년 과정은 전액 장학금으로 운영되며, 2학년 1학기에는 성적 상위 50%에게 장학금이 지급된다.

교육과정은 4학기(총 30학점) 동안 실무형 진로 설계와 디지털 역량 강화에 초점을 맞춘다. 졸업자에게는 ‘디지털 저널리즘 석사’ 학위가 수여된다. 커리큘럼은 ‘민주주의와 저널리즘’, ‘컴퓨테이셔널 저널리즘 실습’ 등 필수 공통 과목을 비롯해 기사 작성, 다큐멘터리 제작, AI와 저널리즘 등 현장 맞춤형 과목들로 구성된다.

이번 신설 전공은 그간 500여 명의 언론인을 배출한 비학위 프로그램 ‘윤세영 저널리즘 스쿨’을 정규 석사학위 과정으로 발전시켰다는 점에서 의의가 크다. 이론 중심인 대학 교육과 입사 후 수습 교육에 의존하던 기존 언론 교육의 공백을 메우고, 미국 컬럼비아대 저널리즘스쿨처럼 실무·기술·윤리를 통합한 미래형 교육 모델을 제시하겠다는 취지다.

윤세영 창업회장은 “AI가 결코 대체할 수 없는 ‘진실을 검증하는 인간의 통찰’과 ‘공공성을 향한 책임감’을 갖춘 언론인을 길러내는 것이 시대적 과제”라며 “이 과정이 참된 언론인의 산실이 되기를 기대한다”고 말했다.

박남기 연세대 언론홍보대학원장 역시 “단순한 취업 준비 과정이 아닌 전문 지식과 기술, 윤리를 통합적으로 교육하는 국내 저널리즘 교육의 새로운 표준이 될 것”이라고 강조했다.

양 기관은 향후 주요 언론사들과 협력해 다양한 인턴십 프로그램 등 산학협력 모델도 추진할 계획이다.