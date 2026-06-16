신승식 SKB 커머스광고담당 숏폼 ‘B tv 핫딜’, 6개월 42억원 달성 “홈쇼핑 살아야 유료방송, PP도 활력”

#. TV 속 화면에 A홈쇼핑의 특가 생활용품이 숏폼 영상으로 소개된다. 1분이 지나자, B홈쇼핑의 잡화 상품 소개 영상으로 바뀐다. 마치 모바일에서 보는 쇼핑 숏폼 영상을 TV 속 큰 화면으로 옮겨 놓은 느낌이다.

이는 SK브로드밴드가 지난해 11월 유료방송업계 최초로 선보인 홈쇼핑업계와의 상생 프로젝트 서비스 ‘B tv 핫딜’이다. 홈쇼핑의 특가 상품을 한 채널에 모아 1분 숏폼으로 선보이는 서비스다. 모바일에 익숙지 않은 ‘시니어들의 숏폼 쇼핑’으로 자리 잡으면서 6개월 만에 하루 평균 80만명이 이용하는 ‘초대박’ 서비스로 자리매김했다.

이 서비스를 기획한 신승식 SK브로드밴드 커머스광고담당은 지난 10일 헤럴드경제와의 인터뷰에서 “규제 개선과 홈쇼핑 사업자의 수요가 만난, 유료방송업계 상생의 결과”라고 해당 서비스를 정의했다.

‘B tv 핫딜’의 첫 기획도 홈쇼핑을 지원하는 방안을 찾기 위해 시작됐다. 신 담당은 “최근 이커머스의 급격한 성장으로 어려움을 겪는 홈쇼핑 업계를 지원하고 싶지만 TV에서 구현하기에는 많은 어려움이 있었다”며 “TV에서도 숏폼 형태로 홈쇼핑 영상을 제공해보자는 젊은 MZ세대 구성원들의 기발한 아이디어에서 출발하게 됐다”고 배경을 설명했다.

반응은 기대 이상이었다. 신 담당은 “6개월 누적 판매량 약 19만 건, 누적 판매 금액은 42억 원을 돌파했고 월 매출 기준으로는 출시 초기 대비 3배 이상 성장하고 있다”며 “초특가 상품임에도 전 상품 무료배송을 해준다는 것이 가장 큰 비결”이라고 말했다.

이어 그는 “홈쇼핑의 철저한 품질 검사를 거친 제품이라는 점이 이용자의 마음을 끈 이유”라며 “쇼호스트의 설명 영상을 보는 것이 모바일로 직접 가격 비교를 하는 것 보다 더 편한 시니어 세대에게 호응을 얻었다”고 덧붙였다.

소비자보다 더 뜨거운 반응을 보인 곳은 홈쇼핑 업계다. 신 담당은 “초기 5개 홈쇼핑사에서 현재 10개 홈쇼핑사로 참여사가 증가했고, 제공 상품도 월 40개 수준에서 월 160개 수준으로 확대됐다”며 “홈쇼핑사의 신규 매출원으로 수익에 도움이 되고 재고 소진 등 다양한 방면에서 긍정적 역할이 되고 있다”라고 말했다.

이런 상생 결실을 보기까지 쉽지 않은 과정도 있었다. 가장 큰 장벽은 ‘규제 문턱’을 넘는 일이었다.

신 담당은 “이커머스 대비 TV는 많은 규제가 있어 어려움이 있었지만 과학기술정보통신부와 방송미디어통신위원회에서 취지를 잘 이해해주셨다”며 “규제샌드박스를 통해 기획 후 약 1년 반이라는 시간 만에 출시할 수 있었다”고 말했다.

이어 그는 “모바일 상품 판매·유통 과정을 TV로 옮기다 보니 새로운 판매경로를 개척하는 모든 과정이 무에서 유를 만드는 어려움이 있었다”며 “홈쇼핑사를 설득하고 한 땀 한 땀 상품을 등록하고 실적을 내기까지의 과정 실적이 나오다 보니 자연스럽게 판매자-홈쇼핑사-플랫폼-고객의 선순환 고리가 연결됐다”고 덧붙였다.

홈쇼핑 상생 프로젝트를 기획하면서 그는 비대칭적 규제 환경 개선이 유료 방송 상생을 위해 필수적이라는 점을 절감했다고 전했다.

신 담당은 “글로벌 OTT, 이커머스 등 신규 미디어, 플랫폼은 최소한의 규제를 적용받지만 반면, 기존 유료방송사와 홈쇼핑, PP는 엄격한 방송법상의 규제를 적용받고 있다”며 “이러한 비대칭적 규제 상황을 해결해서, 적어도 동등한 상황에서 경쟁을 할 수 있는 환경 조성이 선행돼야 한다고 생각한다”고 전했다.

이어 그는 “홈쇼핑 활성화를 위해 최근 방미통위에서 다양한 경쟁력 제도 개선을 만들어 준 것은 반가운 소식”이라며 “홈쇼핑사가 잘되면 유료방송과 홈쇼핑 그리고 PP까지 모두 활력이 생기게 된다”고 덧붙였다.

유료방송의 상생 생태계 조성을 위해 더 많은 사업자들의 참여도 희망했다. 신 담당은 “지금까지 해온 것처럼 홈쇼핑 업계와 상생하고 고객에게 새로운 가치를 제공하는 혁신적인 서비스를 계속해서 선도해 나갈 계획”이라며 “더 나아가 이러한 상생 서비스를 위해 KT, LG유플러스를 비롯한 많은 유료방송 및 홈쇼핑 사업자가 동참하기를 바라고 있다”고 덧붙였다.

박세정 기자