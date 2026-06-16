홍성후 서울성모병원 비뇨의학과 교수 하대정맥 혈전 동반 신장암 환자 치료 “후복막 접근, 고난도 수술 가능 입증”

가톨릭대 서울성모병원은 비뇨의학과 홍성후 교수가 단일공(Single Port) 로봇을 활용해 하대정맥 혈전을 동반한 고령 신장암 환자 수술 치료에 성공했다고 16일 밝혔다.

이는 신장암과 함께 우리 몸에서 가장 큰 정맥인 하대정맥을 침범한 혈전까지 제거해야 하는 최고난도 수술을 단일공 로봇수술로 시행한 국내 최초이자 세계 두 번째 사례다.

수술을 받은 환자는 교육자 출신의 한 70대 남성. 수술 전 영상 검사에서 8㎝ 크기 신장암과 우측 신장정맥 혈전이 확인됐다. 그러나 과거 개복수술 병력으로 인해 복부 전체에 광범위한 흉터가 있고, 복강 내 장기들이 서로 심하게 엉겨 붙어 수술이 어려운 유착 상태가 예상됐다. 이에 홍 교수팀은 복막을 경유하지 않고 복막 뒤 옆구리 쪽으로 후복막 접근이 가능한 단일공 로봇수술을 이용해 우측 신장을 적출하는 수술을 계획했다. 그러나 5월 27일 수술 도중 신장정맥 혈전이 진행돼 하대정맥까지 침범한 사실이 확인됐다. 홍 교수는 추가 절개 없이 종양과 하대정맥 혈전을 동시에 제거하기로 결정했다. 2시간 20분에 걸쳐 진행된 수술 끝에 개복수술로도 까다로운 고난도 수술을 단 하나의 절개창만으로 성공적으로 마쳤고, 환자는 수술 후 4일 만에 퇴원했다.

종양 정맥 혈전은 신장암 환자에게 흔히 동반되는 혈관 침범 소견으로, 전체 환자의 약 4~10%에서 발생하는 것으로 보고된다. 하대정맥은 횡격막 아래 하반신에서 사용된 혈액을 심장으로 되돌려 보내는 가장 굵고 큰 정맥이다.

이런 큰 혈관을 수술 과정에서 차단하거나 절개한 뒤 다시 복원해야 하기 때문에 대량 출혈이 발생할 수 있고, 수술 중 혈전이 떨어져 나가면 폐·뇌·주요 장기에 급성 색전증이 발생해 수술 중 사망에 이를 수 있다.

하대정맥 혈전을 동반한 신장암은 비뇨기암 가운데서도 어렵고 위험한 수술 중 하나로 꼽힌다. 하지만 위험성에도 불구하고 지속해서 시도됐다. 치료하지 않을 경우 1년 생존율이 30% 미만으로 떨어지기 때문.

기존에는 광범위한 복부 절개를 동반하는 개복수술이 표준으로 자리 잡아 왔다. 그러나 2010년대 이후 로봇 술기의 발전과 함께 다공 로봇 플랫폼을 이용한 혈전절제술이 시도됐다. 아직도 전 세계적으로 시행 건수가 제한적인 것으로 알려졌다. 이번 사례는 단일공 로봇수술의 적용 범위가 비교적 정형화된 신장암 절제술을 넘어, 혈관 침범을 동반한 고위험 신장암 수술까지 넓어질 수 있음을 보여준다.

홍성후 교수는 “이번 수술의 의미는 단순히 단일공 로봇으로 종양혈전을 제거했다는 데 있지 않고, 과거 개복수술로 인해 복강 접근이 어려운 환자에서도 후복막 접근으로 고난도 혈관 침범 신장암 수술이 가능하다는 것을 입증했다는 점에 있다”며 “환자들의 삶을 조금이라도 더 편안하게 만들 수 있는 새로운 치료법과 수술 기법 발전을 위해 끊임없이 고민할 것”이라고 밝혔다. 김광우 기자