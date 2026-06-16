[헤럴드경제=장윤우 기자] 이준석 개혁신당 대표가 이재명 정부의 탈모 치료제 건강보험 급여화 추진을 두고 “희귀·중증질환자에게 돌아가야 할 재정을 빼는 행위”라고 비판했다.

16일 이 대표는 페이스북에 “건강보험은 큰 병 치료비 때문에 한 가족의 생계가 무너지는 것을 막기 위해, 생명이 걸린 병, 가계가 파탄 나는 병을 함께 떠받치자는 약속이 최우선”이라며 “정치인이 생색내며 나눠주는 하사품이 아니다”라고 했다.

이 대표는 “탈모약은 피나스테리드 계열의 경우 이미 특허가 풀려 제네릭이 쏟아져 나와 월 1만~3만원이면 치료가 된다”며 “약이 없어서, 비싸서 못 쓰는 게 아닌데 여기에 수천억원의 건강보험 재정을 더 쏟겠다는 것”이라고 꼬집었다.

이어 “아직 현장에서는 희귀질환과 싸우는 환자들이 많고, 그 치료에 쓰이는 신약의 가격은 수천만원대에 달하지만 급여화가 안 된 경우가 많다”며 “암으로 투병 중인 분들만 해도 고가의 표적항암제에 고생하는 분들도 많다”고 했다.

이 대표는 “2026년부터 건강보험은 4조원대 적자로 돌아선다”며 “탈모약에 쓰는 수천억원은 그만큼 희귀·중증질환으로 고생하는 분들에게 갈 돈에서 빼는 돈”이라고 강조했다.

그러면서 “표를 얻기 위해 건강보험의 원칙을 무너뜨려서는 안 된다”며 “가장 절박한 생명부터, 그것이 원칙”이라고 덧붙였다.

한편 정부는 올 하반기 탈모 치료에 대한 건강보험 지원 확대를 추진 중이다.

탈모 급여화는 이재명 대통령이 지난해 12월 복지부 업무보고에서 “탈모가 요즘은 생존의 문제로 받아들여진다”며 적용 확대 검토를 지시하면서 본격화됐다.

현재 원형탈모는 건강보험이 적용되지만, M자형 탈모 등 미용 목적의 탈모 치료는 진료비와 약값을 전액 본인이 부담해야 한다. 복지부는 사회적 의견을 수렴하고 구체적인 추진 방안을 검토할 방침이다.