올해 매출 전년 比 60% 성장 전망

[헤럴드경제=박혜원 기자] LS전선의 자회사인 가온전선이 미국 소재 인공지능(AI) 데이터센터용 송전 케이블 생산능력을 2배로 확대한다고 16일 밝혔다.

가온전선 미국 생산법인 LSCUC는 5000만달러(약 760억원)를 투자해 노스캐롤라이나주 타보로 공장에 신규 생산라인을 2개 구축할 예정이다. 올해 10월, 내년 4월 각각 라인이 순차적으로 가동된다. 가온전선 관계자는 “1차 증설 물량도 대부분 예약된 상태”라고 설명했다.

LSCUS는 미국 현지 생산 체계를 기반으로 글로벌 빅테크 기업 등에 제품을 공급하고 있다. 현재 약 2억달러 규모의 수주잔액을 확보했다. AI 데이터센터 인프라 수요가 늘면서 올해 매출은 전년 대비 60% 이상 성장한 5억원을 전망하고 있다.

또 LSCUS는 전력 케이블과 케이블버스(Cable Bus), 버스덕트(Busduct) 등 AI 데이터센터용 전력 솔루션 포트폴리오를 구축하고 있다. 특히 버스덕트 사업은 글로벌 빅테크 기업과 5조원 이상 규모의 장기 공급 계약을 확보하며 빠르게 성장하고 있다.

정현 가온전선 대표는 “미국 현지 생산 체계를 기반으로 고객 대응력과 공급 경쟁력을 더욱 강화할 것”이라며 “AI 데이터센터 전력 인프라 시장 성장에 맞춰 북미 사업을 확대해 나가겠다”고 말했다.