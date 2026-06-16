美 호텔 기술 전시회 ‘하이텍 2026’서 공개 세계 첫 아트TV ‘더 프레임’, 호텔용 확장 AI 기반 실시간 번역, 생성형 배경화면 지원 전 세계 객실 TV 원격관리, 모니터링 가능

[헤럴드경제=김현일 기자] 삼성전자가 15~18일(현지시간) 미국 텍사스 샌 안토니오에서 열리는 세계 최대 호텔 기술 전시회 ‘하이텍 2026(HITEC 2026)’에서 호텔용 아트 TV 신제품 ‘더 프레임’을 선보이며 B2B 시장 공략에 나선다.

방문객들에게 차별화된 공간 경험을 제공하려는 럭셔리 호텔, 프리미엄 부티크 등 다양한 기업고객 요구에 대응해 세계 최초 아트 TV인 ‘더 프레임’을 호텔용으로 확장했다. 총 4종(43·55·65·75형) 크기로, 올 하반기부터 전 세계에 출시된다.

호텔용 ‘더 프레임’은 ▷4K QLED 화질 ▷빛 반사를 최소화하는 ‘안티 글레어’ 패널 ▷액자 형식의 27.5㎜ 초슬림 두께 등을 적용한 것이 특징이다.

‘컬렉션 허브’ 기능을 탑재해 전원이 꺼져 있을 때에도 호텔 투숙객에게 그림∙사진 등의 예술 작품 콘텐츠를 보여줄 수 있다.

삼성 호텔 TV 라인업 최초로 인공지능(AI)을 활용한 생성형 배경화면과 실시간 번역 기능도 지원한다. 투숙객은 호텔이 미리 설정해 둔 이미지 외에도 개인별 원하는 이미지를 생성해 TV에 띄워둘 수 있다.

실시간 번역 기능을 통해 해외 여행 중에도 현지 방송 또는 삼성 TV 플러스를 모국어로 편하게 시청할 수 있다.

액자처럼 벽면에 밀착해 설치할 수 있도록 빌트인 연결방식과 슬림핏 벽걸이를 지원한다. 마그네틱 방식의 맞춤형 프레임 베젤을 활용해 객실과 로비 등 공간 인테리어에 맞춰 베젤 교체도 가능하다.

삼성전자는 작년부터 호텔 TV 전 모델에 무선 콘텐츠 공유 기술인 ‘구글 캐스트’와 ‘애플 에어플레이’를 지원한다.

투숙객은 객실 TV 화면의 QR 코드를 통해 스마트폰이나 태블릿에서 시청하던 콘텐츠를 TV 화면에서 연속으로 즐길 수 있다. 별도 로그인 절차가 없어 편리하며 체크아웃 시 연동 기기정보가 자동 삭제돼 개인정보를 보호한다.

호텔 관리자는 삼성전자가 제공하는 호텔 TV 전용 통합 매니지먼트 설루션 ‘링크 클라우드’를 통해 전 세계 호텔 객실 TV의 상태와 서비스를 실시간으로 원격 관리할 수 있다.

또한, 링크 클라우드의 ‘비즈니스 인텔리전스’ 기능을 통해 고객이 가장 많이 주문한 음식 메뉴나 주로 시청한 TV 채널 등 누적 데이터를 분석하고, 부가수익 창출을 위한 맞춤형 서비스를 구현할 수 있다.

김형재 삼성전자 영상디스플레이사업부 부사장은 “세계 최초 아트 TV인 ‘더 프레임’을 B2B 시장까지 확장하게 돼 뜻깊다”며 “새롭게 선보이는 호텔용 ‘더 프레임’을 통해 차별화된 럭셔리 경험을 제공하고자 하는 기업고객들에게 새로운 가치를 제공할 것”이라고 말했다.