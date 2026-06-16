원내대표 선거 단독 입후보, 12명 만장일치로 당선 “우리 당 단결 충분했다고 자신 있게 말할 수 있나”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 김준형 조국혁신당 신임 원내대표는 16일 “우리는 이재명 정부의 성공을 위해서라면, 대한민국의 개혁과 진보를 위해서라면 얼마든지 연대하고 돕겠다”면서도 “하지만 정치 공학과 권력 투쟁의 맥락이라면 합당은 물론이고 어떤 연대도 거부한다”고 밝혔다.

김 원내대표는 이날 오전 국회에서 열린 의원총회에서 “더불어민주당에 비해 우리는 왜소하다. 그렇다고 우리의 진심과 꿈은 결코 작지 않다. 그렇게 함부로 취급당하기를 거부한다”며 이같이 말했다.

김 원내대표는 이날 3기 원내대표 선거에 단독 입후보, 의원 12명의 만장일치로 원내대표에 당선됐다.

그는 “혁신당이 있었기에 사법 개혁의 불씨를 살렸고 민생 의제들을 이만큼이라도 지켜 낼 수 있었다”면서도 “하지만 스스로 묻지 않을 수 없다. 우리가 쏟은 노력만큼 검찰 개혁과 내란 청산이 제대로 이뤄지고 있다고 자신 있게 말할 수 있나”라고 반문했다.

또 “우리가 함께했던 시간만큼 우리 당의 단결이 충분했다고 자신 있게 말할 수 있겠나”라며 “다시 기본부터 함께 세워 가겠다”고 말했다.

김 원내대표는 “우리가 지키려 했던 것은 민주주의다. 우리가 만들려 했던 것은 국민의 삶이 나아지는 것이었다”며 “이제 다시 첫 마음으로 다시 국민 속으로 들어가겠다”고 했다.

아울러 “민주 진보 개혁 세력이 조금의 틈을 보이자마자 곧바로 내란 세력이 득달같이 반격에 나서고 있다. 지금 우리가 직시해야 할 사실은 분명하다”며 “민주 진보 개혁 세력의 단결 없이 온전한 민주주의 회복과 내란 청산은 불가능하다는 현실”이라고 말했다.

그는 “민주당을 비롯한 우당들에게도 부탁드린다”며 “민주주의도, 내란 청산도, 민생 회복도 민주 진보 개혁 세력의 연대와 협력 없이는 결코 완성될 수 없다”고 강조했다.

이어 “민주주의와 민생 회복, 내란 세력의 완전한 청산을 위해, 우리가 같이 만든 국민주권정부, 이재명 정부의 성공을 위해 다시 힘을 모으자”며 “그 과정에서 혁신당의 책임 역시 결코 회피하지 않겠다”고 강조했다.