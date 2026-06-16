서경덕 “월드컵 응원 도구로 사용 잘못”

[헤럴드경제=조용직 기자] 일본 군국주의의 상징 욱일기가 이번 2026 북중미 월드컵 응원에 또 등장한 것으로 전해졌다.

일본의 욱일기 사용을 강하게 반대하는 데 앞장서온 서경덕 성신여대 교수는 16일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 지난 15일(현지시간) F조 조별리그 1차전 일본과 네덜란드 경기 당시, 일본 현지 거리 응원에서 욱일기가 등장했다고 지적했다.

그는 과거 카타르 월드컵 당시 일본 응원단이 경기장 내에서 욱일기를 펼치자 국제축구연맹(FIFA) 안전요원들이 출동해 제지한 일화를 언급하며 “경기장 안에서 욱일기 응원이 금지되니 거리 응원에서 욱일기를 들었다”고 비판했다.

서 교수는 “욱일기를 월드컵 응원 도구로 사용한다는 건 잘못한 행위”라고 분명하게 짚었다.

욱일기는 과거 일본이 태평양전쟁을 비롯한 아시아 각국을 침략할 때 전면에 내세운 깃발로, 일본의 군국주의와 제국주의를 상징한다.

서 교수는 “일본을 포함한 전 세계 곳곳에서 잘못 사용하고 있는 욱일기를 국제 사회의 지속적인 공론화를 통해 없애 나갈 것”이라고 강조했다.