에너지 국무장관 겸 카타르에너지 CEO 및 통상산업부 장관 면담

[헤럴드경제=배문숙 기자]원유·가스 수급 안정화를 위해 중동 3개국을 순방 중인 김정관 산업통상부 장관이 15일 카타르를 방문해 우리니라에 대한 액화천연가스(LNG)를 최우선으로 공급하겠다는 입장을 재확인했다.

산업부에 따르면 김 장관은 이날 카타르 국영 석유가스 기업인 카타르에너지 본사를 찾아 최고경영자(CEO)인 사드 빈 셰리다 알 카비 에너지 담당 국무장관과 면담했다.

카타르는 한국의 LNG 수입량 가운데 3위를 차지하는 국가다. 이재명 대통령의 전략경제협력 특사 자격으로 지난 4월 카타르를 방문한 강훈식 대통령 비서실장은 당시 타밈 빈 하마드 알 타니 국왕 예방을 통해 호르무즈 해협이 정상화된 이후 카타르산 LNG의 차질 없는 공급을 약속받은 바 있다.

중동 전쟁이 종전 국면에 들어선 상황에서 김 장관은 알 카비 장관과의 면담을 통해 한국에 LNG와 콘덴세이트를 최우선으로 공급하겠다는 카타르 측의 변함없는 입장을 재확인했다고 산업부는 전했다.

콘덴세이트는 천연가스 생산 과정에서 함께 나오는 초경질 원유로 한국은 카타르에서 주로 콘덴세이트를 수입한다.

또 김 장관은 종전 이후 본격화될 신규 에너지 플랜트 발주 사업에 우수한 기술력을 갖춘 한국 기업들이 참여할 수 있도록 알 카비 장관의 적극적인 관심과 지원을 당부했다.

아울러 김 장관은 셰이크 파이살 빈 타니 빈 파이살 알 타니 통상산업부 장관과도 회담을 갖고 에너지 중심의 협력을 조선·첨단산업 등 다양한 분야로 확대하기로 합의했다.

이를 위해 양국은 범부처 장관급 협력 채널인 ‘한-카타르 고위급 전략협의회’를 조만간 카타르 도하에서 개최해 구체적인 협력 프로젝트를 속도감 있게 이행하기로 뜻을 모았다.

김 장관은 “최근 국제 정세의 불확실성이 확대되는 상황에서 한국과 카타르 간 굳건한 신뢰와 협력은 안정적인 에너지 수급에 중요한 의미를 갖는다”며 “안정적인 LNG 공급을 기반으로 에너지 안보를 강화하는 한편 첨단산업과 투자 등 미래 성장 분야로 협력을 더욱 발전시켜 나가겠다”고 밝혔다.