양정모 올림픽 제패기념 제51회 KBS배 전국레슬링대회 참가...강대규 92㎏급 금메달, 정용석 70㎏급·박준호 125㎏급 동메달

[헤럴드경제=박종일 선임기자]구로구(구청장 장인홍)는 구로구청 직장운동경기부 레슬링팀이 강원 양구군에서 열린 ‘양정모 올림픽 제패기념 제51회 KBS배 전국레슬링대회’에서 금메달 1개와 동메달 2개를 획득했다고 밝혔다.

‘양정모 올림픽 제패기념 제51회 KBS배 전국레슬링대회’는 대한레슬링협회, KBS한국방송, 강원도레슬링협회가 주최·주관하고 양구군, 양구군의회, 양구군스포츠재단이 후원하는 대회로, 6월 12일부터 18일까지 7일간 강원 양구군 양구문화체육회관에서 열리고 있다.

구로구청 레슬링팀은 지도자 1명과 선수 5명 등 총 6명이 참가, 선수단은 6월 13일부터 14일까지 양일간 경기에 출전했다.

경기 결과 강대규 선수가 92kg급에서 1위를 차지하며 금메달을 목에 걸었다. 정용석 선수는 70kg급에서, 박준호 선수는 125kg급에서 각각 3위에 올라 동메달을 획득했다.

특히 강대규 선수는 준결승에서 전남체육회 소속 유성엽 선수를 상대로 7대 3 승리를 거두며 결승에 진출했고, 결승전 기권승으로 92kg급 정상에 올랐다.

올해 새롭게 영입된 박준호 선수는 125kg급 2라운드에서 인천환경공단 소속 선수를 상대로 4대 0으로 승리하는 등 선전하며 동메달을 획득해 팀 전력에 힘을 보탰다.

구로구청 레슬링팀은 이번 대회를 통해 기존 선수와 신규 영입 선수들의 조화로운 팀워크를 확인한 만큼, 오는 ‘대통령기 전국시·도대항 레슬링대회’에서도 상위권 입상을 목표로 체계적인 훈련을 이어갈 계획이다.

장인홍 구로구청장은 “전국 단위 대회에서 구로구청 레슬링팀 선수들이 값진 성과를 거뒀다”며 “특히 새롭게 합류한 선수들이 빠르게 팀에 적응하며 경쟁력을 더하고 있는 만큼, 앞으로 열릴 대회에서도 좋은 성과를 낼 수 있도록 안정적인 훈련 환경을 지원하겠다”고 말했다.