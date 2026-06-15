[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]경기도교육청미디어교육센터가 ‘2026년 상반기 경기교육가족 영상공모전’을 개최한다고 15일 밝혔다.

이번 공모전은 학생·학부모·교직원이 영상 기획, 촬영, 편집 등 제작 전 과정을 경험하며 인공지능(AI) 시대에 필요한 창의적 표현력과 미디어 활용 역량을 기를 수 있도록 하기위해 마련했다.

공모 분야는 60초 이내 영상으로 뉴스, CF, 홈쇼핑, 뮤직비디오, 다큐, 예능, 챌린지 등 형식 제한 없이 참여할 수 있다.

공모 주제는 ▷오늘도 네 편 ▷내가 바꾼 아주 작은 하루 ▷망한 줄 알았는데 성장 중 ▷흑백생활 ▷대체 학교가 왜 좋은 건데?▷자유주제 등 6개다.

참여자는 이 가운데 한 가지를 선택해 가족, 친구, 학교, 도전, 성장, 환경, 존중, 디지털시민성 등 교육공동체의 다양한 이야기를 영상으로 표현하면 된다.

응모 자격은 경기교육가족 누구나 가능하며 학생, 학부모, 교직원이 개인 또는 팀 단위로 참여할 수 있다.