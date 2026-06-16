현지 선배 창업가와 국내 스타트업 연결해 진출 지원 인도에서 ‘모두의 창업 글로벌’ 프로젝트 추진

[헤럴드경제=부애리 기자] 중소벤처기업부가 ‘K-파운더 네트워크 in 인도’ 1차 포럼을 개최했다고 16일 밝혔다.

‘K-파운더 네트워크 in 인도’는 전 세계 각지에서 활동 중인 한인 창업가들의 자생적 네트워크가 안정적으로 결성·운영될 수 있도록 지원하는 프로젝트다.

현지에 먼저 진출한 선배 창업가와 국내 스타트업을 연결하고, 현지 시장 정보와 사업 경험 공유, 현지 파트너 협력 지원 등을 지원한다. 중기부는 올해 인도에서 시작해 프랑스, 중국, 미국 등 주요 국가로 네트워크를 확대할 예정이다.

인도는 세계 최대 인구를 보유한 국가이자 글로벌 스타트업 생태계 규모 기준 미국, 중국에 이어 세계 3위 수준의 창업 강국으로 평가받는다. 디지털 전환과 제조업 육성 정책에 힘입어 핀테크와 인공지능(AI), 서비스형 소프트웨어(SaaS) 분야를 중심으로 창업 생태계가 빠르게 성장하고 있다.

이날 포럼에는 목승환 중기부 창업벤처혁신실장을 비롯해 인도 진출 한인 창업기업, 현지 벤처캐피털(VC), 액셀러레이터(AC), 정부 기관, 전문가 등 70여 명이 참석했다.

회장을 맡고 있는 이철원 어피닛 대표는 “인도 내 한인 창업가들이 함께 연결되는 것이 무엇보다 중요하다”라며, “이번 네트워크 결성을 계기로 그동안 서로 알지 못했던 창업기업들이 교류하고 협력할 수 있는 기반이 마련됐다”라고 말했다.

‘K-파운더 네트워크 in 인도’는 앞으로 인도 진출 창업기업 가이드북 제작, 현지 네트워크 확대, 성공 사례 공유 등을 통해 국내 후배 창업가들의 초기 진입 장벽을 낮추고 현지 안착을 지원할 계획이다.

이번 사업의 주관기관인 코리아스타트업포럼은 인도상공회의소연합(FICCI)과 업무협약(MOU)을 체결해, 양국 스타트업의 글로벌 진출과 교류 확대를 위한 협력 기반을 마련했다. 전담기관인 창업진흥원도 인도 대표 산업협력기관인 인도산업연합(CII)과 업무협약(MOU)을 체결해 스타트업 발굴·육성, 시장 진출 지원, 네트워크 구축, 공동 프로그램 운영 등 다양한 분야에서 협력을 확대해 나갈 예정이다.

목승환 중기부 창업벤처혁신실장은 “인도는 세계적으로 빠르게 성장하고 있는 시장이자 우리 스타트업에게 새로운 기회의 무대”라며 “중기부는 민간 K-파운더 네트워크를 통해 현지 선배 창업가와 후배 창업가를 연결하고, 우리 스타트업의 글로벌 진출 기반을 지속해서 강화해 나가겠다”라고 말했다.

한편 목 실장은 ‘모두의 창업 글로벌’ 프로젝트를 인도에서 추진하겠다는 계획도 발표했다. ‘모두의 창업 글로벌’ 프로젝트를 통해 국내 창업기업과 예비창업가는 현지에서 성공한 선배 창업가의 멘토링을 받을 수 있다. 이후 선발 과정을 거쳐 현지 사무공간, 법률·세무 자문, 기술 실증, VC 연계 등 사업화 지원도 제공받게 된다.

중기부는 이를 통해 규모가 작아 단독으로 해외 진출이 어려운 창업기업과 예비창업가도 우수한 아이디어와 기술이 있다면 누구나 세계 시장으로 도전할 수 있도록 창업 접근성을 낮추고 실행 중심의 지원을 강화해 나갈 예정이다.