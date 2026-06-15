전국 42개 군용화약류 취급 사업장 합동점검 제조·저장·시험 등 군용화약류 전 과정 대상

[헤럴드경제=전현건] 한화에어로스페이스 대전사업장 폭발사고를 계기로 정부와 기업이 동시에 안전관리 강화에 나섰다. 정부는 전국 군용화약류 취급 사업장에 대한 전수 합동점검에 착수했고, 한화에어로는 외부 전문가 중심의 독립기구를 출범시키며 안전체계 전면 재정비에 돌입했다.

고용노동부·방위사업청·소방청은 15일부터 전국 42개 군용화약류 취급 사업장을 대상으로 합동 안전점검을 실시한다고 밝혔다. 이번 점검은 지난 1일 한화에어로 대전사업장 56동 세척공실에서 발생한 폭발사고의 후속 조치다. 해당 사고로 5명이 숨지고 2명이 다쳤으며 당시 작업자들은 로켓 추진체 생산 공구에 묻은 물과 화학용제를 제거하는 작업 중이었던 것으로 알려졌다.

점검 대상은 사업장 내 전 시설로, 제조·저장·시험 등 군용화약류 취급 전 과정의 안전관리 실태를 집중적으로 점검할 예정이다.

특히 작업자 의견 청취를 통해 허가받지 않은 공실에서 화약류가 취급되는 사례가 있는지도 확인한다. 점검 항목은 산업안전보건법상 인화성·폭발성 물질 관리 및 화재·폭발 예방조치 이행 여부, 방위사업법상 화약류 취급시설 기준 준수 여부, 위험물안전관리법상 저장·취급 기준 준수 여부 등이다.

아울러 화약류 제조 공정뿐 아니라 잔여 화약류 세척 작업 등 상대적으로 위험성이 간과될 수 있는 공정까지 포함해 전반적인 안전 수준을 점검한다.

정부는 점검 결과 법 위반 사항이 확인될 경우 관련 법령에 따라 조치하는 한편, 제도 개선이 필요한 사항에 대해서는 적극적으로 개선을 권고하고 현장 안착 여부까지 관리할 방침이다.

김영훈 고용노동부 장관은 “화약류 취급은 작은 부주의도 대형 인명피해로 이어질 수 있는 고위험 작업”이라며 “관계기관의 전문성을 총동원해 현장의 위험요인을 철저히 점검하겠다”고 밝혔다.