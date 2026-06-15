임광현 청장, 가나 재무부 차관·국세청장과 회담

[헤럴드경제=배문숙 기자]우리나라가 서아프리카의 금융중심국가인 가나와 징수공조 협력을 모색했다. 또 가나에 진출한 우리 기업들의 세정지원을 요청했다.

국세청은 임광현 청장이 15일 정부세종청사에서 아프리카 가나 당국자와 만나 이같은 세정협력 방안을 논의했다고 밝혔다.

우선, 임 청장은 가나 토마스 냐르코 암펨 재무부 차관과 앤서니 콰시 사르퐁 국세청장에게 한국 진출 기업이 안정적이고 예측할 수 있는 세정 환경에서 활동할 수 있도록 세정 지원을 요청했다.

또 서아프리카 금융 중심지인 가나의 우수한 금융 시스템을 높이 평가하며, 향후 한국의 고액 체납자가 은닉 재산 도피처로 악용할 경우 징수 공조에 적극 협력해 달라고 당부했다.

가나 측은 적극적인 세정 지원을 약속하면서, 이번 만남을 계기로 한국과 징수 공조 논의를 지속하기로 했다.

국세청은 인공지능(AI) 챗봇 상담 서비스 등 디지털 전환 사례를 소개했다. 양국은 전자세정을 비롯한 다양한 분야에서 실무자 교류 등을 확대하기로 했다.

이번 회담은 올해 3월 열린 양국의 정상회담 이후 세정분야 공조를 구체화하기 위해 마련됐다.

가나는 서아프리카 경제의 허브로 손꼽히는 핵심 전략국으로 AfCFTA(아프리카대륙자유무역지대) 사무국 소재지라는 점을 감안, 아프리카 시장 공략에 긍정적 영향을 줄 전망이다. AfCFTA는 총 12억명이 넘는 인구와 GDP(국내총생산) 3조 달러 규모의 초대형 단일시장 탄생을 목표로 2021년 1월 공식 출범했다. 아프리카연합(AU) 54개국이 참여 중이다.

한국무역협회에 따르면 한·가니간 교역액은 2023년 2억 1000만 달러, 2024년 2억 4000만 달러, 지난해 3억 8000만 달러 등으로 해마다 증가세다.

국세청은 “앞으로도 아프리카는 물론 전 세계 주요 신흥국과의 세정 파트너십을 확대해 우리 기업의 해외 진출을 뒷받침하고, 체납자의 해외 은닉재산 환수를 위한 국제공조도 강화해 나갈 계획”이라고 밝혔다.