[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]수원시가 공공갈등관리 전문인력 양성을 위해 단국 지-라이즈(G-RISE) 사업단 산하 분쟁해결연구센터와 협력해 ‘갈등관리 최고전문가과정’을 운영하고, 공직자 수료생 30명을 배출했다.

수원시는 15일 시청 중회의실에서 수료식을 열고, 교육생 30명에게 수료증과 갈등관리 최고전문가 자격증을 수여했다.

갈등관리 최고전문가과정 공공정책 추진 과정에서 발생하는 다양한 갈등에 대한 이해도를 높이고, 실질적인 대응 역량을 갖춘 전문인력을 양성하는 과정이다.

수료식에는 김현수 수원시 제1부시장, 단국대학교 분쟁해결연구센터 소장 가상준 교수 등이 참석했다.

김현수 제1부시장은 “공공 갈등 관리는 시민의 삶과 직결되는 중요한 행정 과제인 만큼, 갈등을 예방하고 협력적으로 조정하는 역량이 무엇보다 중요하다”며 “이번 교육으로 쌓은 전문성과 경험을 바탕으로 시민과 행정이 신뢰를 쌓고 소통하는 상생과 협력의 행정을 구현하는 데 앞장서 주길 바란다”고 당부했다.