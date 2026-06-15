29일까지 방문·우편 지원

[헤럴드경제=김진 기자] 한국식품산업협회 임원추천위원회는 오는 29일까지 전무이사 후보자를 공개 모집한다고 15일 밝혔다.

전무이사 자격 요건은 ▷식품 또는 농업 분야와 관련된 전문지식과 경험 보유 ▷조직관리 경험 및 능력 소유 ▷개혁 지향적 의지와 추진력 ▷청렴성과 도덕성 등 건전한 윤리의식 및 덕망 소유 ▷기타 직무수행에 적합한 능력을 갖춘 전문가다.

제출 서류에는 지원서, 자기소개서, 직무수행계획서, 개인정보 제공 동의서, 최종학력증명서, 경력증명서, 자격증 및 기타 증빙자료 등이 필요하다. 접수 기간은 29일 오전 11시까지다. 방문 또는 우편으로 한국식품산업협회 경영기획실에 제출하면 된다. 접수 기간 내 도착분에 한해 접수된다.

협회 전무이사는 임추위의 서류·면접 심사 절차를 거쳐 추천된 최종 후보자가 이사회의 동의를 얻어 임명될 예정이다.

자세한 내용은 한국식품산업협회 경영기획실 담당자 및 한국식품산업협회 홈페이지(www.kfia.or.kr)를 참고하면 된다.