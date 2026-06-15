기후부, 2029년까지 366억 원 투입…수요자 맞춤 기술개발 지원

[헤럴드경제=이태형 기자] 음식쓰레기나 가축분뇨에서 발생하는 바이오가스로 전기를 생산하는 발전기를 국산화하는 사업이 본격화한다.

기후에너지환경부와 한국환경산업기술원은 16일 서울 용산구 삼경교육센터에서 바이오가스 발전 설비 국산화 토론회를 연다고 15일 밝혔다.

바이오가스는 음식쓰레기와 하수 찌꺼기, 돼지 분뇨 등 유기성 폐기물이 미생물에 분해되며 발생하는 메탄과 이산화탄소가 주성분인 가스다.

어떤 유기성 폐기물을 분해하는 과정에서 나왔는지에 따라 메탄의 함량이 다르고 황화수소 등 불순물이 섞여 있어 이를 활용하는 발전 설비는 내식성이 강하고 자동 제어 기능을 갖춰야 한다.

이에 기후부는 2029년까지 366억원을 투입해 현재 수입에 의존하고 있는 바이오가스 발전기 부품 국산화와 지능형 바이오가스 전용 발전시스템을 개발할 계획이다.

구체적으로 바이오가스 내 메탄 함량에 맞춰 가스와 공기를 균일하게 제어하는 밸브, 황화수소 등 불순물에 의한 부식을 최소화한 엔진과 베어링, 바이오가스에 포함된 불순물을 사전에 감지하는 기술 등을 개발한다.

또 바이오가스 성상에 따라 발전기를 운용하고 고장 징후를 사전에 포착하는 지능형 제어 체계도 마련한다.

김고응 기후부 자원순환국장은 “유기성 폐자원을 처리하는 것을 넘어 고부가가치 에너지 원료로 전환해야 할 시점”이라면서 “국내 바이오가스 산업이 경쟁력을 갖추도록 기술 개발을 적극적으로 지원하겠다”고 말했다.