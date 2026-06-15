6월 20일 나주시청소년수련관서 개최…공연, 장기자랑, 체험부스 풍성

[헤럴드경제(나주)=김경민기자]전남 나주시가 청소년들이 직접 만들고 참여하며 꿈과 끼를 마음껏 펼칠 수 있는 문화축제를 마련해 미래의 주역인 청소년들의 성장과 도전을 응원하는 소통과 화합의 장을 연다.

나주시(시장 윤병태)는 오는 6월 20일 오전 10시부터 나주시청소년수련관 일원에서 제2회 나주시 청소년의 날을 기념하는 청소년 문화축제를 개최한다고 15일 밝혔다.

나주시가 주최하고 나주시청소년수련관이 주관하는 이번 행사는 청소년들이 문화·예술 활동의 주체로 참여해 자신의 재능을 발휘하고 지역사회와 함께 소통하며 성장할 기회를 제공하기 위해 마련됐다.

행사는 나주시립소년소녀합창단과 빛누리초등학교 바이올린 앙상블의 축하공연으로 시작되며 1부 기념식에서는 모범 청소년 표창과 법인 장학금 수여식을 통해 지역사회 발전에 기여한 청소년들을 격려하고 응원하는 뜻깊은 시간을 갖는다.

이어지는 2부 행사에서는 청소년 풋살대회 ‘뭉쳐야 찬다’와 어린이 세발자전거 레이싱 대회가 열려 참가자들이 협동심과 도전 정신을 키우며 즐거운 추억을 쌓을 수 있는 시간이 될 전망이다.

또한 청소년 공연과 장기자랑 프로그램인 ‘드림 스테이지’에서는 지역 청소년들이 댄스와 밴드, 노래, 악기연주 등 다양한 분야에서 갈고닦은 재능과 열정을 무대 위에서 마음껏 선보이며 축제 분위기를 더욱 뜨겁게 달굴 것으로 기대된다.

이와 함께 만들기 체험과 놀이 체험, 먹거리 부스, 지역사회 연계 프로그램 등 다양한 체험 공간도 운영해 청소년은 물론 가족과 시민 모두가 함께 즐기는 풍성한 축제의 장을 마련한다.

김호림 나주시청소년수련관 관장은 “청소년들이 주도적으로 참여하며 자신의 꿈과 끼를 마음껏 펼칠 수 있도록 다양한 프로그램을 준비했다”며 “청소년과 가족, 시민 모두가 함께 어울려 즐기는 뜻깊은 축제가 될 수 있도록 많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다.

윤병태 나주시장은 “청소년의 날을 맞아 열리는 이번 문화축제가 청소년들에게 소중한 추억과 성장의 기회가 되길 바란다”며 “올해 재개관한 나주시청소년수련관이 청소년들의 다양한 활동과 성장을 지원하는 거점 공간으로 자리매김할 수 있도록 지속적으로 지원해 나가겠다”고 밝혔다.