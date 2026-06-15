[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] 웹툰·애니메이션 콘텐츠 축제인 ‘2026 원츠(WANTS) 순천’이 5만여 명의 시민과 관광객이 찾은 가운데 종료됐다.

올해로 2회째를 맞은 ‘2026 원츠 순천’은 지난 13~14일 ‘콘텐츠로 날다’를 주제로, 공연·체험·전시·산업 홍보를 원도심 공간과 결합한 도심형 콘텐츠 축제로 추진됐다.

행사장에서는 루미·뚱이 펀 워킹, 캐릭터 공연, 체험 부스, 콘텐츠 기업 전시, 대학 연계 프로그램 등 다양한 콘텐츠가 운영되며 남문터광장과 원도심 일원에 활기를 더했다.

대표 프로그램인 ‘루미·뚱이 펀 워킹’에는 400여 명이 참여해 순천시 대표 캐릭터 루미·뚱이와 함께 옥천변을 걸으며 원도심의 매력을 체험했다.

또한 캐릭터 드로잉 경연대회에는 전국 초·중·고교생 90여 명이 참가해 자신만의 루미·뚱이를 창의적으로 표현하며 순천 캐릭터 IP의 확장 가능성을 보여줬다.

콘텐츠 기업들은 원도심 남문터광장 LED 전광판을 통한 홍보 영상 송출과 기업 컨텐츠 부스 운영을 통해 시민과 직접 만나는 기회를 가졌다.

시민과 관광객들이 원도심 상권 방문과 소비로 이어지는 선순환 구조를 만들었다는 점에서도 의미가 크다.

순천시 전략기획국 관계자는 “단순한 이벤트성 행사를 넘어 순천의 대표 캐릭터와 콘텐츠 기업, 지역 상권, 시민 참여 프로그램을 유기적으로 연결하며 축제의 완성도를 높였다”고 평가했다.