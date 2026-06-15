SK그룹 첫 ‘2026 뉴 이천포럼’ 개최 경영진·구성원 ‘AI 전환’ 집중 토론 최태원 회장 “우리 일 돕는 AI 필요” “수십개 회장 아바타, 일하고 소통”

최태원 SK그룹 회장이 경영진과 구성원에게 ‘1인 1에이전트’ 도입을 통한 신속한 AI 전환(AX)을 당부했다.

15일 SK그룹에 따르면 최 회장은 경기 이천시 SKMS 연구소에서 11일부터 13일까지 ‘AI가 가져올 파괴적 혁신, AX 중심 경영으로의 대전환’을 주제로 열린 ‘2026 뉴 이천포럼’(이하 ‘포럼’)에서 이같이 강조했다.

최 회장은 AX의 첫 단계로 “우리가 무엇을 하고 있는지를 정확하게 아는 것이 먼저”라며 “우리의 일을 정확히 정의하고 AI를 통해 무엇을 어떻게 혁신할 것인가가 중요하다”고 말했다. 평소 데이터를 꾸준히 축적하며 문제를 실시간 파악하고 개선할 기반을 마련해야 한다는 설명이다.

특히 “‘나의 AI’에서 ‘우리의 AI’로 진화해야 한다”며 1인 1 에이전트 도입을 제안했다. 그는 “지금 구성원의 90% 이상이 AI를 쓰고 있지만, 개인적으로 쓰는 AI를 넘어서 우리가 하는 일을 조직 전체의 성과로 이어줄, 정말로 ‘우리의 일’을 도와주는 AI가 필요하다”고 강조했다.

이어 “저 역시 에이전트를 하나가 아니라 수도 없이 만들어서 각 회사의 경영진, 구성원들과 함께 소통에 나설 것”며 “수십개의 회장 아바타들이 각 회사에 들어가서 이야기를 듣고 다른 에이전트들과 함께 일하고 소통하도록 하겠다”고 말했다.

아울러 최 회장은 AX의 본질은 ‘운영개선(O/I)’이라고 정의하며 “AX는 우리의 O/I 실행력을 높일 수 있는 가장 좋은 수단”이라고 했다. 그러면서 “수많은 난제를 돌파하고 미래 기회에 대응할 힘은 결국 O/I 능력에서 나오는 만큼, AX 기반의 O/I를 통해 기본기와 실행력을 탄탄히 해야 한다”고 주문했다. 또한 메모리 기술력을 바탕으로 한 반도체 산업 중심으로 AI 시대가 개화했다면, 조만간 전 세계적인 AI 컴퓨팅 파워 수요에 대비하기 위한 에너지·데이터센터·통신망 등의 대전환이 일어나고, 향후엔 지능을 만들어내는 다양한 애플리케이션 산업이 커질 것으로 전망했다.

그러면서 “AI 시대에 필요한 메모리부터 데이터센터 인프라, 이를 뒷받침할 에너지, 전기화 능력을 풀스택(full stack)으로 갖춘 기업은 드물다”며 “SK의 사업영역은 AI 시대를 열어가는데 필요한 것들을 갖추고 있다”고 평가했다.

다만 경영진을 향해서는 철저한 위기의식을 가질 것을 촉구했다. 최 회장은 “지금 전속력으로 전방위적인 AX를 실행하지 않는다면, 우리가 맞이한 절호의 기회는 다시 쉽게 오지 않을 것”이라고 말했다.

한편 최 회장은 지난 2019년부터 이천포럼에서 AI를 주요 어젠다로 삼아 혁신을 강조해왔다. 최고경영진부터 실무자까지 사흘 내내 AI 주제 하나만으로 집중 토론한 것은 올해 포럼이 처음이다. 이번 포럼에서 SK 경영진은 “비즈니스 프로세스 자체를 근본적으로 재설계해야 한다”며 경영진이 먼저 혁신하고, AX는 빠르게 실행해 확장하는 게 중요하다는 점에 뜻을 모았다.

포럼에서는 AI를 활용한 가상 패널 에이전트도 등장했다. ‘스카이’로 명명된 AI 에이전트가 경영진의 논의 내용을 실시간 요약 발표했고, 패널토의에는 컨설턴트·임원·50대 구성원으로 구성된 AI 패널이 참여했다. SK그룹은 이번 논의 내용을 토대로 경영진과 구성원이 AI 대전환을 가속화해 나간다는 방침이다. 고은결 기자