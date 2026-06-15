8월까지 잠실점 ‘어반심포니展’, 백캉스 수요 공략 ‘리버티뷰티’ 협업·아로마 요가…리테일형 전시도

[헤럴드경제=정찬수 기자] 롯데백화점이 여름 시즌을 맞아 오감을 자극하는 ‘몰입형 아트 콘텐츠’를 선보인다고 15일 밝혔다.

롯데 에비뉴엘 잠실점 6층 아트홀에서는 8월 2일까지 ‘도심 속 현대인의 감각’을 주제로 한 미디어·회화 전시 ‘어반 심포니展’을 개최한다. ‘2025 불가리 전시 한국 아티스트 10인’으로 선정된 구기정 작가와 한국예술종합학교 미술원 교수인 구지윤 작가가 각각 미디어 설치 작품과 추상 회화를 선보인다.

전시는 향기를 접목해 공간 경험을 확장한 것이 특징이다. 글로벌 니치향수 브랜드 ‘리버티 뷰티(LBTY)’와 협업해 전시장 전체를 여름의 향으로 물들인다. 관람을 마친 고객에게는 주요 작품이 그려진 시향지를 제공하며 인스타그램 이벤트 참여자에게는 ‘아델피 선 EDP 8㎖’를 증정한다.

참여형 프로그램도 마련했다. 25일과 7월 9일에는 전문 도슨트 해설과 함께 작품을 감상하는 ‘어반 나잇 도슨트’를 저녁 7시부터 운영한다. 26일과 7월 10일에는 갤러리 공간에서 ‘아로마 요가 클래스’도 진행한다.

본점 에비뉴엘에서는 6월 23일부터 8월 24일까지 쇼핑 동선을 예술의 장으로 전환하는 리테일형 아트 전시 ‘마인드스케이프 가드너展’이 펼쳐진다. 동양화가 정유미와 서양화가 정인혜가 ‘마음 속 풍경’을 주제로 한 작품을 본점 에비뉴엘 곳곳에 배치한다. 쇼핑 이동 동선 곳곳에서 자연스럽게 작품을 마주할 수 있다.

김경윤 롯데백화점 아트콘텐츠팀장은 “다양한 방식으로 콘텐츠를 경험할 수 있는 구조를 만드는 데 초점을 맞췄다”며 “여름철 ‘백캉스’ 수요를 공략해 다채로운 참여형 이벤트를 선보일 것”이라고 말했다.