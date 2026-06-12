14~15일 방한 일정 취소 구체적 사유는 밝히지 않아

[헤럴드경제=한지숙 기자] 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)가 오는 14일 1박 2일로 예정했던 한국 방문 일정을 연기했다.

오픈AI는 12일 공식 입장문을 내 “올트먼 CEO가 불가피한 개인 사정으로 한국을 비롯한 아시아 방문 일정을 연기하게 됐다”라며 “올트먼 역시 이번 방한을 기대하고 있었던 만큼 예정된 일정을 소화하지 못하게 된 점을 매우 안타깝게 생각하고 있다”라고 밝혔다.

올트먼 CEO는 아시아 순방 일정 중의 하나로 14일 입국해 15일 수원 삼성전자 디지털시티를 찾아 DX부문 임직원들과 함께 ‘DX인사이트 토크’를 진행할 예정이었다. 1박 2일간의 방한 일정에는 카카오 임직원과의 면담도 포함됐다.

오픈AI 측은 “한국은 OpenAI에게 매우 중요한 나라이자 전략적 파트너이며, 국내 파트너들과 진행 중인 협력은 예정대로 계속 이어질 예정”이라며 “올트먼 CEO가 가까운 시일 내 다시 한국을 찾아 직접 인사드릴 수 있기를 기대하고 있다. 너른 이해를 부탁드린다”고 전했다.

구체적인 취소 사유와 추후 방한 일정은 알려지지 않았다.