별도 안내 시까지 한시적 적용 서민금융상품 등엔 별도 기준

[헤럴드경제=김은희 기자] KB국민은행이 가계대출 증가세에 대응해 신용대출 한도를 조정한다.

국민은행에 따르면 오는 16일부터 일반신용대출의 최대 한도는 1억원으로 운영되며 통장자동대출(마이너스통장)의 최대 한도는 5000만원으로 제한된다.

이번 조치는 별도 안내 시까지 한시적으로 적용될 예정이다. 다만 서민금융상품과 정책성 대출 등 일부 상품은 별도 기준이 적용될 수 있다.

국민은행 관계자는 “가계부채의 안정적 관리와 실수요자 중심의 자금 공급이라는 두 가지 원칙을 균형 있게 고려해 이번 운영 방안을 마련했다”며 “앞으로도 건전한 여신 포트폴리오와 함께 금융 취약계층에 대한 지원은 차질 없이 이어가겠다”고 말했다.

이는 금융당국이 ‘빚투(빚내서 투자)’ 수요 급증에 대한 은행권의 가계대출 자율 관리를 촉구한 데 따른 조치다.

이날 하나·신한·우리·NH농협 등 주요 은행도 신용대출 관리방안을 발표했다. 우선 하나은행은 이날부터 신용대출 신규 신청 시 차주의 연소득과 관계없이 개인이 받을 수 있는 최대한도를 1억원으로 제한하기로 했다. 신한은행은 오는 15일부터 대면·비대면 신용대출 합산 일별 접수량이 내부 관리 기준을 초과하는 경우 비대면 채널을 통한 신용대출 신청을 제한한다.

우리은행의 경우 이날부터 비대면으로 이뤄지는 신용대출 갈아타기(대환) 상품 접수를 중단했으며 농협은행은 비대면 채널 일별 한도 제한에 더해 15일부터는 신용대출 우대금리를 0.1%포인트 축소할 계획이다.