생성형 AI 기반 ‘AI Toolkit’ 첫 도입…중소·중견기업 인사관리 지원 직무설계·채용·평가 체계 구축 지원…직무능력은행도 고도화

[헤럴드경제=김용훈 기자]고용노동부와 한국산업인력공단이 생성형 인공지능(AI)을 활용해 기업의 직무 중심 인사관리 체계 구축을 지원한다. 특히 인사담당자가 직무설계와 채용, 성과평가 업무에 AI를 활용할 수 있도록 한 'AI Toolkit'을 처음 도입해 중소·중견기업의 인사관리 부담을 줄인다는 계획이다.

노동부와 산업인력공단은 12일 서울 중구 한국프레스센터에서 '2026년 상반기 국가직무능력표준(NCS) 활용 확산 협의회'를 개최했다고 밝혔다.

NCS는 산업현장에서 직무를 수행하는 데 필요한 지식과 기술, 태도 등을 국가가 표준화한 체계다. 교육·훈련과 자격, 채용, 인사관리 등이 실제 직무 중심으로 운영될 수 있도록 기준을 제공한다.

이날 협의회에는 노동부와 교육부, 한국경영자총협회 등 10개 유관기관이 참석해 직무능력은행 운영 현황과 NCS 활용 확산 방안, 기관 간 협업 계획 등을 논의했다.

산업인력공단은 이날 기업의 직무 기반 인사체계 구축을 돕기 위해 'NCS 활용 가이드북'을 공개했다. 가이드북에는 직무관리, 교육훈련, 성과평가, 채용 등 인사관리 4대 영역의 제도 설계 절차와 실무 도구가 담겼다.

특히 생성형 AI를 활용한 'AI Toolkit'을 포함해 인사담당자가 직무분석과 직무설계, 채용기준 마련, 평가체계 구축 등에 활용할 수 있도록 했다. 현장에서 바로 사용할 수 있는 각종 인사관리(HR) 서식도 함께 제공해 업무 효율성을 높일 수 있을 것으로 기대된다.

정부는 개인의 직무능력 정보를 통합 관리하는 '직무능력은행' 서비스도 고도화한다. 직무능력은행은 자격증 취득 내역과 교육·훈련 이수 정보, 경력 등을 한 곳에서 관리하고 필요 시 '직무능력 인정서' 형태로 발급받아 취업이나 경력개발 등에 활용할 수 있는 제도다.

현재 산업인력공단은 국가기술자격과 교육행정정보시스템(NEIS), 직업훈련 이수정보, 고용보험 가입정보 등 18종의 데이터를 직무능력은행과 연계하고 있다. 앞으로는 인정서 발급 창구를 고용24로 통합하는 등 이용 편의성을 높일 방침이다.

김규석 산업인력공단 능력개발이사는 "산업현장 수요에 맞는 NCS 제도를 운영해 국가 경쟁력 향상에 기여하겠다"며 "직무 중심 인사관리 문화 확산과 K-인적자원개발 선도에 힘쓰겠다"고 말했다.