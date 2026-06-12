구민들과 함께 월드컵 1차전 관람 붉은색 유니폼…‘붉은악마’ 변신

[헤럴드경제=손인규 기자] 진교훈 서울 강서구청장이 12일 대한민국 축구 대표팀의 선전을 기원하며 주민들과 함께 응원전을 펼쳤다.

강서구에 따르면 진 구청장은 이날 오전 곰달래문화복지센터 7층 강당에서 2026 북중미 월드컵 A조 조별리그 1차전 대한민국-체코를 관람했다. ‘붉은악마’를 상징하는 빨간색 축구 대표팀 유니폼을 입고 태극기 머리띠를 착용한 진 구청장은 주민들과 함께 “대한민국 파이팅”을 목놓아 외쳤다.

현장은 태극전사를 향한 응원과 함성으로 가득 찼다. 참석자들은 “대~한민국” 구호를 외치며 응원의 열기를 더했다. 후반전 역전골이 들어간 순간에는 응원 열기로 강당이 들썩였다.

진 구청장은 “끝까지 포기하지 않고 투혼을 보여준 우리 선수들이 대단히 자랑스럽다”며 “승리를 향한 염원과 응원의 목소리가 선수들에게까지 전달될 수 있도록 구민 여러분께서 함께해 주시길 바란다”고 말했다.

구는 축구 대표팀의 32강 진출에 힘을 보태고 감동의 순간을 구민들과 함께하기 위해 북중미 월드컵 단체 응원을 진행한다.

19일 오전 10시 멕시코전 단체 관람은 곰달래문화복지센터·방화2동 주민센터에서, 25일 오전 10시 남아프리카공화국전 단체 관람은 겸재정선미술관·방화2동 주민센터에서 각각 열린다. 구는 대형 화면을 통해 경기를 실시간 중계하며 응원봉, 머리띠, 생수 등을 배부할 계획이다.