인천시의회 정종혁 의원, 인천시 안일한 대응 질타 신뢰할 수 있는 실행 가능한 대책 제시해야

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]서울7호선 청라연장선 개통의 핵심 변수인 전동차 납품이 지연되면서 내년 개통 일정에 대한 차질이 예상된다.

특히 인천시가 그동안 전동차 확보에 문제가 없다고 설명해 왔지만, 최근 기존 차량 활용에도 별도 협의가 필요한 것으로 확인되면서 대응의 적절성을 둘러싼 논란이 제기되고 있다.

11일 열린 인천광역시의회 제310회 제1차 본회의에서는 청라연장선 전동차 납품 지연 사태와 관련해 인천시의 상황 관리 및 대책 마련이 미흡했다는 지적이 나왔다.

교육위원회 정종혁 의원(민·서구1)에 따르면 현재 청라연장선은 전동차 제작사인 다원시스의 납품 지연이 이어지고 있으며 계약 해제 검토 가능성까지 거론되고 있다.

이에 따라 당초 계획된 내년 개통 일정에도 영향을 미칠 수 있다는 우려가 제기되고 있다.

그동안 인천시는 전동차 제작 상황을 지속적으로 점검하고 있으며 사업 추진에 큰 문제가 없다는 입장을 유지해 왔다.

또한 전동차 납품이 지연될 경우 기존 차량을 활용해 운행이 가능하다는 설명도 내놓은 바 있다.

그러나 지난 4월 인천시 도시철도건설본부 보고에서 기존 차량 투입 역시 관계 기관과의 협의가 필요한 것으로 확인되면서 대체 운행 방안이 당초 설명만큼 현실적으로 준비되지 않았다는 지적이 나오고 있다.

전동차 확보가 원활하지 않은 상태에서 노선이 개통될 경우 배차간격 증가와 혼잡도 상승 등 이용객 불편이 발생할 가능성도 제기된다.

이에 따라 내년 준공 및 개통 일정에 미칠 영향과 전동차 확보 대책을 시민들에게 투명하게 공개해야 한다는 요구가 커지고 있다.

이와 함께 전동차 제작사에 대한 계약 이행 점검뿐 아니라 인천시의 계약 관리, 위험관리 체계, 보고 과정, 대체 차량 확보 계획 등에 대해서도 종합적인 점검이 필요하다는 목소리도 나오고 있다.

청라연장선은 청라국제도시 주민들이 오랫동안 기다려 온 주요 교통 인프라 사업인 만큼, 전동차 확보 방안과 개통 일정에 대한 명확한 대책 마련이 시급한 과제로 떠오르고 있다.

정종혁 의원은 “시민들이 원하는 것은 ‘검토 중’이라는 말이 아니라 전동차 확보 대책과 개통 일정, 감사 결과와 책임 소재”라며 “인천시는 위험에는 낙관적이고 정작 필요한 대책 마련에는 소극적이다. 이제는 시민이 신뢰할 수 있는 실행 가능한 대책을 제시해야 한다”고 말했다.