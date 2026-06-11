중동 긴장·동시만기일 경계에 장 초반 급락 반도체 수출 호조에 오후장 낙폭 회복 코스닥 ‘천스닥’ 3.07포인트 남긴 채 마감 반도체 소부장주 급등에 매수 사이드카 발동

[헤럴드경제=김유진 기자] 코스피가 중동발 지정학적 긴장과 선물·옵션 동시 만기일 부담 속에서도 장 후반 낙폭을 만회하며 7700선을 지켜냈다. 장 초반 4% 넘게 밀리며 7400선을 내주기도 했지만, 반도체 수출 호조 소식과 대형 반도체주의 낙폭 축소가 맞물리며 강보합으로 거래를 마쳤다.

코스닥지수는 반도체 소부장주를 중심으로 매수세가 몰리며 4% 넘게 급등했다. 지수는 장중 997선까지 올라 ‘천스닥’ 회복을 눈앞에 뒀고, 오후 들어서는 매수 사이드카가 발동됐다.

11일 한국거래소에 따르면 이날 코스피는 전 거래일보다 33.13포인트(0.43%) 오른 7763.95에 장을 마감했다. 지수는 전장보다 221.20포인트(2.86%) 내린 7509.62로 출발했다. 장 초반에는 낙폭을 4%대까지 키우며 7394.46까지 밀렸다. 이후 낙폭을 줄이며 장중 7800선을 회복하기도 했지만, 상승과 하락을 오간 끝에 소폭 오른 채 거래를 마쳤다.

코스피 시장에서는 개인이 2조2957억원어치를 순매수했다. 반면 외국인과 기관은 각각 1조8230억원, 6719억원어치를 순매도했다. 외국인은 10거래일 연속 순매도 흐름을 이어갔다.

이날 증시는 중동 지역 확전 우려와 선물·옵션 동시 만기일 경계감이 겹치며 출발부터 변동성이 컸다. 다만 이달 1~10일 반도체 수출액이 같은 기간 기준 역대 최대치를 기록했다는 소식이 전해지면서 투자심리가 일부 회복됐다. 장 초반 급락했던 반도체 대형주가 낙폭을 줄이거나 상승 전환한 점도 지수 하단을 받쳤다.

시가총액 상위 종목 중 SK하이닉스는 장중 4% 넘게 밀렸다가 2.59% 상승 마감했다. SK하이닉스 지분가치와 연동해 움직이는 SK스퀘어도 3.8% 올랐다. 삼성전자는 장 초반 5% 가까이 하락했지만 낙폭을 줄여 1.16% 내림세로 마감했다. 그 밖에 HD현대중공업(0.78%), 삼성물산(0.61%) 등은 상승했다. 기아(-2.32%), 현대차(-0.83%), 삼성생명(-0.82%), LG에너지솔루션(-0.26%) 등은 약세를 보였다.

코스닥지수는 전 거래일보다 45.30포인트(4.76%) 오른 996.93에 거래를 마쳤다. 지수는 14.46포인트(1.52%) 내린 937.17로 출발했지만 오전 중 상승 전환했다. 이후 오름폭을 빠르게 키우며 장중 997.11까지 올라 1000선까지 3.07포인트만을 남겨뒀다.

코스닥시장에서는 기관이 7033억원어치를 순매수하며 지수 상승을 주도했다. 개인과 외국인은 각각 3761억원, 3276억원어치를 순매도했다.

반도체 소부장주가 코스닥 상승세를 이끌었다. 주성엔지니어링은 23.37% 급등했고 심텍(21.74%), 원익IPS(20.82%), 이오테크닉스(15.07%), 리노공업(7.31%) 등도 일제히 강세를 보였다.

코스닥 시총 상위권에서는 알테오젠(10.16%)이 두 자릿수 상승률을 기록했다. 코오롱티슈진(3.21%), 에코프로(2.74%), 레인보우로보틱스(1.17%)도 올랐다. 반면 HLB(-2.27%), 에코프로비엠(-0.12%) 등은 하락했다.

코스닥지수가 오후 들어 상승폭을 키우면서 이날 오후 2시께 프로그램매수호가 일시효력정지, 즉 매수 사이드카가 발동됐다. 지난 9일 이후 이틀 만이다. 코스닥150선물 가격과 코스닥150지수가 일정 수준 이상 급등한 상태가 지속되면서 시장 안정 장치가 작동한 것이다.

서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일보다 4.7원 오른 1528.9원에 주간 거래를 마쳤다.