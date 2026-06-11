현대차 등 10개 산·학·연 기관 참여 규소 6.5%급 고효율 전기강판 등

[헤럴드경제=권제인 기자] 포스코가 현대자동차 등과 손잡고 전기차 전비를 높일 수 있는 차세대 전기강판 개발에 나선다.

포스코는 11일 포항산업과학연구원(RIST)에서 ‘규소 함량 6.5%급 광폭 전기강판 및 전기차 전비 향상형 코어·구동모터 제조기술 개발’ 연구과제 킥오프 미팅을 열고 공동 연구개발에 착수했다.

이번 과제는 산업통상자원부와 한국산업기술기획평가원(KEIT)이 지원하는 ‘자동차핵심부품용 특화 철강판재 기술개발 사업’의 일환이다. 포스코가 주관연구개발기관을 맡고 현대자동차, 에스엘, 폴페어일렉트릭 등 기업과 포항산업과학연구원(RIST), 한국생산기술연구원, 한국자동차연구원, 울산대학교, 부경대학교, 한국금속재료연구조합 등 총 10개 산·학·연 기관이 공동 참여한다.

연구의 핵심은 고효율 전기차 모터의 핵심 소재인 규소 함량 6.5%급 광폭 전기강판 제조기술을 확보하고 이를 실제 전기차 구동모터에 적용해 전비 향상 효과를 검증하는 것이다.

전기강판은 규소 함량이 높을수록 고속 회전 과정에서 발생하는 전력 손실(철손)을 줄일 수 있어 모터 효율을 높일 수 있다. 다만 규소 함량이 증가할수록 소재가 쉽게 깨지는 성질이 강해져 얇고 넓은 판재 형태로 생산·가공하기 어렵다는 한계가 있었다.

조명종 포스코 미래철강연구소장은 “이번 협력은 철강과 미래 모빌리티 산업이 함께 전기에너지 시대를 여는 중요한 전환점”이라며 “에너지 효율을 높이는 고부가가치 첨단 소재·부품 기술 개발에 역량을 집중하고 산학연 시너지를 극대화하겠다”고 말했다.

한편, 포스코와 참여 기관들은 이번 과제를 통해 이러한 기술적 난제를 해결하고 광폭 전기강판 양산 공정 표준화를 추진할 계획이다.

이날 참여 기관들은 킥오프 미팅에 이어 업무협약(MOU)을 체결하고 소재 개발부터 코어 제작, 구동모터 제조에 이르는 전 과정의 연계 연구에 협력하기로 뜻을 모았다.