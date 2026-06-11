산업단지공단 등과 4자간 협력 체계 구축 ‘K-산업단지 새로운 성장 프로젝트’ 가동

[헤럴드경제=김은희 기자] 하나금융그룹은 한국산업단지공단, 한국산업단지경영자연합회, 글로벌선도기업협회와 ‘산업단지 생산적 금융 확산을 위한 업무협약’을 체결했다고 11일 밝혔다.

이번 협약은 정부의 생산적 금융 전환 정책 기조에 맞춰 산업단지 입주기업의 기술혁신과 신산업 전환을 촉진하고 지역 성장엔진 육성을 지원하는 전주기 기업 성장 지원체계를 구축하기 위해 마련됐다.

4개 기관은 산업단지 입주기업의 혁신 성장과 지역경제 활성화를 위한 ‘K-산업단지 새로운 성장 프로젝트(가칭)’를 공동 추진하기로 했다.

우선 산업단지 생산적 금융 확산을 위해 500억원 규모의 ‘산업단지 신성장 펀드(가칭)’를 조성한다. 하나금융은 블라인드 펀드를 활용해 산업단지 내 유망 입주기업과 산업단지 경제단체 우량 회원사를 대상으로 신사업 투자, 기술개발, 사업 확장 등에 필요한 맞춤형 성장 자금을 지원할 계획이다.

또한 입주기업의 전주기 사업화 촉진을 지원한다. 하나금융은 산업단지 입주기업을 대상으로 ▷ESG(환경·사회·지배구조) 경영 컨설팅 ▷국내외 인증 취득 ▷우대금리 혜택 등을 제공한다. 산업단지 오픈이노베이션과 규제 개선 활동에도 참여해 실효성 있는 맞춤형 설루션을 제공할 계획이다.

5극 3특 기반 지역 균형발전을 위한 협력도 확대한다. 비수도권 산업단지 활성화를 위한 상호협력을 강화하고 오는 9월 열리는 제2회 대한민국 산업단지 수출박람회(KICEF 2026)도 후원할 예정이다.

이 밖에 미래 산업 인프라 투자와 산업단지 구조 고도화를 위한 금융 지원을 준비 중이며 산업단지 제조인공지능전환(M.AX), RE100(재생에너지 100% 기반 전력 사용) 이행에 필요한 투자자문과 맞춤형 금융상품도 기획하고 있다.

하나금융은 올해 생산적 금융 공급 목표를 당초 계획보다 1조6000억원 증액한 17조8000억원으로 확정하고 속도감 있게 집행하고 있다.

강성묵 하나금융 부회장은 “K-산업단지 새로운 성장 프로젝트가 대한민국 기업의 글로벌 도약을 이끄는 굳건한 디딤돌이 되기를 바란다”며 “모험자본 공급과 혁신 지원을 통해 대한민국 산업단지의 눈부신 미래를 함께 그려가겠다”고 말했다.